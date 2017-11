CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 409 1-2 Mar 428 1-4 May 441 Jul 455 1-2 Sep 470 3-4 Dec 489 3-4 Mar 503 3-4 May 511 3-4 Jul 518 3-4 Sep 527 1-4 Dec 543 1-2 Mar 547 May 547 Jul 547 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 338 3-4 Mar 351 3-4 May 360 Jul 368 1-4 Sep 375 1-2 Dec 384 1-2 Mar 394 May 400 Jul 405 Sep 404 3-4 Dec 407 1-2 Jul 420 Dec 413 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 250 1-2 Mar 267 3-4 May 274 Jul 278 3-4 Sep 280 1-4 Dec 271 Mar 271 May 271 Jul 271 Sep 272 1-4 Jul 272 1-4 Sep 272 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 996 Mar 1007 3-4 May 1017 1-2 Jul 1025 1-2 Aug 1026 Sep 1015 1-4 Nov 1006 1-4 Jan 1012 Mar 1015 1-4 May 1019 1-2 Jul 1024 1-2 Aug 1023 Sep 1016 3-4 Nov 1001 3-4 Jan 1001 3-4 Mar 1001 3-4 May 1009 3-4 Jul 1017 Aug 1017 Sep 1017 Nov 998 1-4 Jul 998 1-4 Nov 998 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 33.60 Jan 33.74 Mar 33.98 May 34.19 Jul 34.38 Aug 34.35 Sep 34.25 Oct 34.03 Dec 34.00 Jan 33.98 Mar 34.00 May 34.00 Jul 34.03 Aug 33.97 Sep 33.89 Oct 33.69 Dec 33.48 Jul 33.48 Oct 33.48 Dec 33.48 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 327.10 Jan 329.30 Mar 332.50 May 334.90 Jul 337.00 Aug 336.60 Sep 334.50 Oct 330.10 Dec 330.50 Jan 331.10 Mar 332.40 May 333.80 Jul 335.50 Aug 335.50 Sep 335.10 Oct 333.10 Dec 333.40 Jul 334.90 Oct 334.90 Dec 337.10