New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Monday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Dec 2065 Down 44 Mar 2107 2115 2059 2067 Down 40 May 2115 2122 2070 2077 Down 39 Jul 2124 2131 2080 2086 Down 39 Sep 2132 2141 2091 2098 Down 38 Dec 2142 2154 2105 2112 Down 38 Mar 2169 2169 2122 2126 Down 38 May 2139 Down 37 Jul 2153 Down 37 Sep 2166 Down 36