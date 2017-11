Saturday's International Rugby Results

Padua, Italy

South Africa 35 (Francois Louw, Bongi Mbonambi, Francois Venter, Steven Kitshoff, Franco Mostert tries; Handre Pollard 4 conversions, Elton Jantjies conversion), Italy 6 (Carlo Canna 2 penalties). HT: 6-21

Edinburgh, Scotland

Scotland 53 (Byron McGuigan 2, Ali Price, Sean Maitland, Jonny Gray, Huw Jones, John Barclay, Stuart McInally tries; Finn Russell 5 conversions, penalty), Australia 24 (Tevita Kuridrani 2, Kurtley Beale, Lopeti Timani tries; Bernard Foley 2 conversions). HT: 17-12

London

England 48 (Elliot Daly 2, Mike Brown, Alex Lozowski, Charlie Ewels, Henry Slade, Semesa Rokoduguni tries; George Ford 5 conversions, penalty), Samoa 14 (Piula Fa'asalele, Chris Vui tries; Tim Nanai-Williams 2 conversions). HT: 22-7

Cardiff, Wales

New Zealand 33 (Waisake Naholo 2, Rieko Ioane 2, Anton Lienert-Brown, tries; Beauden Barrett 4 conversions), Wales 18 (Scott Williams, Gareth Davies tries; Leigh Halfpenny conversion, 2 penalties). HT: 12-11

Dublin

Ireland 28 (Jacob Stockdale 2, CJ Stander tries; Jonathan Sexton 2 conversions, 3 penalties), Argentina 19 (Joaquin Tuculet, Juan Manuel Leguizamon, Ramiro Moyano tries; Nicolas Sanchez 2 conversions). HT: 13-0

Narbonne, France

Fiji 57 (Kalivati Tawake, Tuapati Talemaitoga, Frank Lomani, Vereniki Goneva, Peceli Yato, Leone Nakarawa, Levani Botia, Semi Kunatani tries, penalty try; Ben Volavola 5 conversions), Canada 17 (Djustice Sears-Duru try; penalty try; Brock Staller conversion, penalty). HT: 33-10

Tbilisi, Georgia

Georgia 21 (Levan Chilachava, Jaba Brehgvadze tries, penalty try; Merab Kvirikashvili 2 conversions), United States 20 (Joe Taufete'e 2, Bryce Campbell tries; AJ MacGinty conversion, penalty). HT: 21-12

Bucharest, Romania

Tonga 25 (Ateli Pakalani, Leva Fifita, George Taina tries; Sonatane Takalua 2 conversions, 2 penalties), Romania 20 (Andrei Radoi, Johan van Heerden tries; Florin Vlaicu 2 conversions, 2 penalties). HT: 8-6

Paris

France 23 (Rabah Slimani, Gabriel Lacroix tries; Francois Trinh-Duc 2 conversions, 3 penalties), Japan 23 (Shota Horie, Timothy Lafaele, Shintaro Ishihara tries; Yu Tamura conversion, 2 penalties). HT: 13-8