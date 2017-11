LONDON (AP) — England beat Samoa 48-14 at Twickenham on Saturday to complete a sweep of November wins:

England 48 (Elliot Daly 2, Mike Brown, Alex Lozowski, Charlie Ewels, Henry Slade, Semesa Rokoduguni tries; George Ford 5 conversions, penalty), Samoa 14 (Piula Fa'asalele, Chris Vui tries; Tim Nanai-Williams 2 conversions). HT: 22-7