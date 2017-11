(Updates) Award Winners for 54th Golden Horse Awards

TAIPEI (Taiwan News) —Award Winners for 54th Golden Horse Awards

【Best New Director】Tan Seng Kiat- Shuttle Life(陳勝吉——《分貝人生》)

【Best New Performer】Rima Zeidan-The Great Buddha+ (瑞瑪席丹——《強尼.凱克》)

【Best Sound Effects】Du Tuu-Chih, Shu-Yao Wu- Mon Mon Mon Monsters (杜篤之, 吳書瑤——《報告老師!怪怪怪怪物!》)

【Best Visual Effects】Johnny Lin(林哲民), Perry KAIN, Thomas Reppen - See You Tomorrow 《擺渡人》

【Best Action Choreography】Sang Lin - Brotherhood of Blades II: The Infernal Battlefield (桑林《糸秀春刀II修羅戰場》)

【Best Editing】Jean Tsien, Bob Lee- Plastic China (錢孝貞、李博——塑料王國)

【Best Live Action Short Film】Babes' Not Alone - Lee Yi-shan (李宜珊——《亮亮與噴子》)

【Best Documentary】Inmates - Ma Li (《囚》——馬莉)

【Best Supporting Actor】Bamboo Chen- Alifu, the Prince/ss (陳竹昇——《阿莉芙》)

【Best Cinematography】Nakashima Nagao- The Great Buddha+ (中島長雄——大佛普拉斯)

【Best Supporting Actress】Vicky Chen- The Bold, The Corrupt, and The Beautiful (文淇——《血觀音》)

【Best Animated Short Film】Losing Sight of a Longed Place -Shek Ka Chun, Wong Chun Long, Wong Tsz Ying (《暗房夜空》——石家俊,黃俊朗,黃梓瑩)

【Best Animation Feature】 Have a Nice Day- Liu Jian (《大世界》)

【Best Art Direction】See You Tomorrow- Alfred Yau (《擺渡人》)

【Best Makeup & Costume Design】William Chang, Cheung Siu Hong - See You Tomorrow (《擺渡人》)

【Best Original Screenplay】Zhou Zi-yang- Old Beast (周子揚 ——《老獸》)

【Best Adapted Screenplay】Huang Hsin-Yao - The Great Buddha+ (黃信堯——《大佛普拉斯》)

【Best Original Film Score】Lin Sheng-Xiang - The Great Buddha+ (林生祥——《大佛普拉斯》)

【Best Original Film Song】To Have, or Not To Have- The Great Buddha+ (有無——《大佛普拉斯》)

【Best Director】Vivian Qu- Angels Wear White (文晏——嘉年華)

【Best Leading Actor】Tu Men- Old Beast(涂們——《老獸》)

【Best Leading Actress】Kara Wai- The Bold, The Corrupt, and The Beautiful (惠英紅——《血觀音》)

【Best Film】The Bold, The Corrupt, and The Beautiful(《血觀音》)