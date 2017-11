New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Friday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Dec 2119 2119 2109 2109 Up 7 Mar 2111 2121 2083 2107 Down 17 May 2125 2128 2094 2116 Down 18 Jul 2133 2137 2103 2125 Down 19 Sep 2140 2147 2120 2136 Down 19 Dec 2148 2160 2133 2150 Down 19 Mar 2170 2170 2163 2164 Down 19 May 2177 2177 2176 2176 Down 19 Jul 2190 Down 19 Sep 2202 Down 20