CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 424 3-4 Mar 441 1-4 May 453 Jul 466 1-4 Sep 480 1-2 Dec 498 1-2 Mar 511 May 518 Jul 521 1-4 Sep 529 Dec 545 1-2 Mar 549 May 549 Jul 549 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 345 Mar 356 1-4 May 364 1-2 Jul 372 1-4 Sep 379 1-2 Dec 388 Mar 396 3-4 May 402 3-4 Jul 407 3-4 Sep 405 1-2 Dec 408 3-4 Jul 419 Dec 410 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 255 3-4 Mar 271 1-2 May 278 1-2 Jul 283 3-4 Sep 282 3-4 Dec 273 1-2 Mar 273 1-2 May 273 1-2 Jul 273 1-2 Sep 274 3-4 Jul 274 3-4 Sep 274 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 989 Mar 1000 1-4 May 1010 Jul 1018 Aug 1018 3-4 Sep 1009 1-4 Nov 1001 Jan 1006 1-2 Mar 1010 1-4 May 1014 3-4 Jul 1020 Aug 1018 1-4 Sep 1012 Nov 998 Jan 998 Mar 998 May 1006 Jul 1013 1-2 Aug 1013 1-2 Sep 1013 1-2 Nov 994 3-4 Jul 994 3-4 Nov 994 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 34.17 Jan 34.32 Mar 34.53 May 34.74 Jul 34.93 Aug 34.89 Sep 34.80 Oct 34.62 Dec 34.55 Jan 34.50 Mar 34.53 May 34.53 Jul 34.54 Aug 34.48 Sep 34.39 Oct 34.12 Dec 34.04 Jul 34.04 Oct 34.04 Dec 34.04 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 318.30 Jan 320.40 Mar 323.80 May 326.30 Jul 328.40 Aug 328.40 Sep 327.10 Oct 323.40 Dec 324.20 Jan 325.10 Mar 326.60 May 328.40 Jul 330.30 Aug 330.40 Sep 330.00 Oct 327.30 Dec 328.40 Jul 329.90 Oct 329.90 Dec 332.10