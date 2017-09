Friday Metz, France Singles Quarterfinals

Mischa Zverev (5), Germany, def. Kenny de Schepper, France, 7-5, 7-6 (4).

Peter Gojowczyk, Germany, def. Marius Copil, Romania, 6-2, 6-4.

Benoit Paire (7), France, def. David Goffin (2), Belgium, 7-6 (3), 5-7, 7-6 (7).

Nikoloz Basilashvili, Georgia, def. Denis Istomin, Uzbekistan, 7-5, 6-3.

Doubles Semifinals

Wesley Koolhof, Netherlands, and Artem Sitak, New Zealand, def. Max Mirnyi, Belarus, and Philipp Oswald, Austria, 6-4, 3-6, 10-7.