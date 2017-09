BC-BBA--AL Leaders,0381

TODAY'S MAJOR LEAGUE LEADERS

AMERICAN LEAGUE

BATTING_Altuve, Houston, .346; Garcia, Chicago, .332; Hosmer, Kansas City, .320; Reddick, Houston, .316; Ramirez, Cleveland, .314; Mauer, Minnesota, .310; Abreu, Chicago, .303; Cain, Kansas City, .302; Andrus, Texas, .301; Gurriel, Houston, .298.

RUNS_Judge, New York, 119; Altuve, Houston, 104; Springer, Houston, 103; Ramirez, Cleveland, 98; Andrus, Texas, 97; Betts, Boston, 96; Upton, Los Angeles, 95; Dozier, Minnesota, 94; Lindor, Cleveland, 93; 5 tied at 91.

RBI_Cruz, Seattle, 111; Schoop, Baltimore, 105; Upton, Los Angeles, 104; KDavis, Oakland, 102; Judge, New York, 101; Abreu, Chicago, 98; Encarnacion, Cleveland, 98; Pujols, Los Angeles, 98; Betts, Boston, 96; Mazara, Texas, 96.

HITS_Altuve, Houston, 195; Hosmer, Kansas City, 183; Andrus, Texas, 181; Abreu, Chicago, 179; Ramirez, Cleveland, 174; Schoop, Baltimore, 174; Lindor, Cleveland, 171; Cabrera, Kansas City, 169; Cain, Kansas City, 167; Jones, Baltimore, 165.

DOUBLES_Ramirez, Cleveland, 51; Lowrie, Oakland, 47; Betts, Boston, 44; Upton, Los Angeles, 43; Andrus, Texas, 42; Abreu, Chicago, 40; Lindor, Cleveland, 40; Gurriel, Houston, 39; Altuve, Houston, 38; CSantana, Cleveland, 37.

TRIPLES_Castellanos, Detroit, 10; Sanchez, Chicago, 8; Abreu, Chicago, 6; Bogaerts, Boston, 6; Buxton, Minnesota, 6; Mahtook, Detroit, 6; Merrifield, Kansas City, 6; Ramirez, Cleveland, 6; 4 tied at 5.

HOME RUNS_Judge, New York, 45; KDavis, Oakland, 39; Gallo, Texas, 38; Smoak, Toronto, 38; Encarnacion, Cleveland, 37; Moustakas, Kansas City, 37; Morrison, Tampa Bay, 36; Cruz, Seattle, 34; Machado, Baltimore, 33; 5 tied at 32.

STOLEN BASES_Merrifield, Kansas City, 32; Altuve, Houston, 31; Maybin, Houston, 31; DeShields, Texas, 29; RDavis, Boston, 28; Dyson, Seattle, 28; Buxton, Minnesota, 27; Cain, Kansas City, 25; Andrus, Texas, 24; Betts, Boston, 24.

PITCHING_Kluber, Cleveland, 17-4; Sale, Boston, 17-7; Vargas, Kansas City, 17-10; Bauer, Cleveland, 16-9; Carrasco, Cleveland, 16-6; Pomeranz, Boston, 16-5; ESantana, Minnesota, 15-8; 4 tied at 13.

ERA_Kluber, Cleveland, 2.35; Sale, Boston, 2.75; Stroman, Toronto, 3.01; Severino, New York, 3.03; Pomeranz, Boston, 3.15; ESantana, Minnesota, 3.34; Cashner, Texas, 3.44; Carrasco, Cleveland, 3.48; Verlander, Houston, 3.50; Cobb, Tampa Bay, 3.64.

STRIKEOUTS_Sale, Boston, 300; Kluber, Cleveland, 252; Archer, Tampa Bay, 241; Severino, New York, 221; Carrasco, Cleveland, 206; Verlander, Houston, 202; Bauer, Cleveland, 183; Tanaka, New York, 173; Pomeranz, Boston, 171; 2 tied at 170.