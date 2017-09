Population jacana à longue queue en croissance à Taiwan

TAINAN (Taiwan News) - Le parc d’éducation écologique de la jacana (台南市官田水雉生態教育園區) a réussi à donner naissance à cent bébés jacanas à longue queue dans 39 nids. Ce 23 septembre, le parc organisera la saison écologique sous le thème de «Jacana à Satoyama, retour du service de la terre agricole et de la terre humide» (雉在里山~恢復農田濕地生態服務) pour démontrer l’incubation des jacanas à longue queue et l’agriculture sans herbicides dans les champs aux alentours du parc, a dit le reportage.

La période de reproduction du jacana à longue queue est entre mai et octobre, on trouve déjà des jacanas adultes dans le parc où des familles jacana à longue queue se promènent avec leurs enfants et des mères jacana à longue queue qui continuent à faire leur couvaison dans leurs nids, a dit le reportage.

Lee Wen-jen (李文珍) le directeur du parc a dit que cette année 100 bébés jacanas à longue queue ont joint la grande famille lors de la période de la reproduction. Maintenant, 29 petits jacanas à longue queue essaient de vivre indépendamment et quatres nids sont encore en couvaison.

D’après le statistique recueuilli en juillet, le nombre de jacana à longue queue a atteint 857 d’où 662 se trouvent dans la région Guantian (官田) à Tainan. Maintenant, les 15 hectares du parc écologique ne suffit pas pour l’habitat des jacanas qui augmentent de plus en plus, ce qui les oblige d’émigrer hors du parc pour vivre dans les champs. Pour le développement durable, les champs des agriculteurs sont sans pesticides et herbicides, a dit Lee.