CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 443 Mar 464 May 478 Jul 489 1-4 Sep 503 1-2 Dec 521 1-2 Mar 533 1-2 May 537 1-4 Jul 530 1-4 Sep 534 3-4 Dec 549 1-2 Mar 549 1-2 May 549 1-2 Jul 549 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 348 1-4 Mar 360 3-4 May 369 1-4 Jul 376 1-4 Sep 382 1-2 Dec 391 1-4 Mar 401 1-2 May 406 3-4 Jul 411 1-2 Sep 405 3-4 Dec 406 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 240 1-4 Mar 247 3-4 May 247 1-4 Jul 245 Sep 245 Dec 261 1-2 Mar 261 1-2 May 261 1-2 Jul 261 1-2 Sep 262 3-4 Jul 262 3-4 Sep 262 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 965 1-2 Jan 976 Mar 985 1-4 May 993 1-2 Jul 1000 1-4 Aug 1001 1-4 Sep 992 1-4 Nov 984 3-4 Jan 991 Mar 994 May 997 1-4 Jul 1001 1-2 Aug 998 Sep 993 3-4 Nov 983 1-4 Jul 997 1-4 Nov 974 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 34.52 Dec 34.76 Jan 34.92 Mar 35.16 May 35.34 Jul 35.47 Aug 35.43 Sep 35.29 Oct 35.02 Dec 35.01 Jan 35.04 Mar 35.11 May 35.17 Jul 35.18 Aug 35.16 Sep 35.08 Oct 34.83 Dec 34.76 Jul 34.76 Oct 34.76 Dec 34.76 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 305.00 Dec 308.70 Jan 310.60 Mar 313.50 May 316.00 Jul 318.60 Aug 319.30 Sep 319.20 Oct 317.20 Dec 317.70 Jan 318.40 Mar 319.80 May 321.40 Jul 323.10 Aug 322.60 Sep 321.50 Oct 319.70 Dec 323.40 Jul 323.40 Oct 323.40 Dec 323.40