Visite du monastère de Linji japonais au temple Fongtian à Taiwan

CHIAYI (Taiwan News) - L'abbé du monastère de Linji (靈雲院) sous le temple Myōshin-ji (妙心寺) à Kyoto, Noritake Shuunan (則竹秀南) est venu avec son équipe du Japon pour une visite au temple Fongtien (奉天宮) à Chiayi. Durant 90 ans, le temple Fongtien a gardé précieusement «la plaque de la longue vie de l’empereur royale japonais» (天皇御壽牌), c’est un signe de consolation, a dit l’abbé Noritake.

Durant la colonisation japonaise, le gouvernement japonais voulait japoniser en intégrant le mouvement Kōminka (皇民化運動) dans tout le pays, c’est-à-dire «transformer les gens en sujets de l’empereur» littéralement. Il y en avait 20 temples bouddhistes important qui ont été sélectionnés pour le point de coordination sur le développement de ce projet durant cette période, le temple Fongtian était l’un des 20 temples choisis et le seul à garder cette plaque royale jusqu’à présent, a dit le reportage.

D’après le document du bureau du tourisme et de la culture de Chiayi, cette plaque royale a été présentée par le gouvernement japonais en 1928 dont celle-ci a été classée dans la liste des reliques historiques de la comté de Chiayi en 2013.

L’abbé Noritake Shuunan a dit que c’est très consolant de voir la plaque royale de 1928 qui a été gardée très précieusement jusqu’à aujourd’hui. Auparavant, trois des vingt plaques royales se trouvaient dans différents temples comme le temple Fongtian de Chiayi et le temple Dasian de Baiho (白河大仙寺) et le temple Taian (後壁下茄苳泰安宮) de Houpi.

Le président du temple Fongtian, He Ta-huang (何達煌) a dit que le temple Fongtian est un temple qui a plus de 200 ans et il a gardé de nombreux reliques culturels dont la plaque royale et le pèlerinage de la fête des lanternes de la déesse Matsu (天上聖母元宵遶境)enregistré en 2010 dans la liste des reliques culturels historiques.