New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Monday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Dec 2000 2022 1958 1975 Down 34 Mar 2007 2028 1970 1986 Down 30 May 2017 2036 1983 1998 Down 28 Jul 2027 2045 1995 2009 Down 27 Sep 2037 2056 2012 2020 Down 27 Dec 2053 2053 2020 2031 Down 27 Mar 2074 2074 2040 2046 Down 28 May 2051 2055 2051 2055 Down 27 Jul 2065 2066 2063 2064 Down 26