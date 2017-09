CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 443 1-2 Mar 463 3-4 May 477 Jul 488 1-4 Sep 502 1-4 Dec 520 Mar 531 3-4 May 536 Jul 529 3-4 Sep 534 1-2 Dec 549 1-4 Mar 549 1-4 May 549 1-4 Jul 549 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 351 1-2 Mar 364 May 372 1-2 Jul 379 1-4 Sep 385 1-2 Dec 394 1-2 Mar 404 3-4 May 409 3-4 Jul 414 1-4 Sep 408 3-4 Dec 410 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 239 3-4 Mar 245 3-4 May 244 3-4 Jul 243 1-2 Sep 243 1-2 Dec 260 Mar 260 May 260 Jul 260 Sep 261 1-4 Jul 261 1-4 Sep 261 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 967 3-4 Jan 978 Mar 987 May 995 1-4 Jul 1002 Aug 1002 3-4 Sep 993 1-2 Nov 985 1-2 Jan 991 1-2 Mar 995 May 998 1-2 Jul 1002 3-4 Aug 999 1-4 Sep 995 Nov 983 1-2 Jul 997 1-2 Nov 974 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 34.19 Dec 34.43 Jan 34.59 Mar 34.83 May 35.01 Jul 35.15 Aug 35.09 Sep 34.92 Oct 34.59 Dec 34.57 Jan 34.61 Mar 34.68 May 34.74 Jul 34.76 Aug 34.72 Sep 34.65 Oct 34.48 Dec 34.40 Jul 34.40 Oct 34.40 Dec 34.40 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 309.00 Dec 312.60 Jan 314.30 Mar 317.10 May 319.50 Jul 321.80 Aug 322.20 Sep 322.00 Oct 320.10 Dec 320.50 Jan 321.00 Mar 322.20 May 323.50 Jul 325.30 Aug 324.70 Sep 323.60 Oct 321.80 Dec 325.40 Jul 325.40 Oct 325.40 Dec 325.40