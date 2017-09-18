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BC-BBO--MLB Wild Card Glance

By  Associated Press
2017/09/18 11:53
BC-BBO--MLB Wild Card Glance,0112 Wild Card Glance

%byline(By The Associated Press%)

AMERICAN LEAGUE
W L Pct WCGB
New York 82 67 .550
Minnesota 78 71 .523
Los Angeles 76 73 .510 2
Sunday's Games

Baltimore 6, N.Y. Yankees 4

Minnesota 13, Toronto 7

Texas 4, L.A. Angels 2

Monday's Games

Minnesota (Santana 15-7) at N.Y. Yankees (Garcia 5-9)

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NATIONAL LEAGUE
W L Pct WCGB
Arizona 87 63 .580
Colorado 82 68 .547
Milwaukee 79 70 .530
Sunday's Games

Milwaukee 10, Miami 3

San Diego 4, Colorado 3

San Francisco 7, Arizona 2

Monday's Games

Milwaukee (Suter 2-2) at Pittsburgh (Taillon 7-6)

Arizona (Corbin 14-12) at San Diego (Perdomo 7-10)

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