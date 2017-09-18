BC-BBO--MLB Wild Card Glance

%byline(By The Associated Press%)
|AMERICAN LEAGUE
|W
|L
|Pct
|WCGB
|New York
|82
|67
|.550
|—
|Minnesota
|78
|71
|.523
|—
|Los Angeles
|76
|73
|.510
|2
|Sunday's Games
Baltimore 6, N.Y. Yankees 4
Minnesota 13, Toronto 7
Texas 4, L.A. Angels 2
|Monday's Games
Minnesota (Santana 15-7) at N.Y. Yankees (Garcia 5-9)
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|NATIONAL LEAGUE
|W
|L
|Pct
|WCGB
|Arizona
|87
|63
|.580
|—
|Colorado
|82
|68
|.547
|—
|Milwaukee
|79
|70
|.530
|2½
|Sunday's Games
Milwaukee 10, Miami 3
San Diego 4, Colorado 3
San Francisco 7, Arizona 2
|Monday's Games
Milwaukee (Suter 2-2) at Pittsburgh (Taillon 7-6)
Arizona (Corbin 14-12) at San Diego (Perdomo 7-10)
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