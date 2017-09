AUCKLAND, New Zealand (AP) — New Zealand beat South Africa 57-0 Saturday in a Rugby Championship match.

New Zealand 57 (Nehe Milner-Skudder 2, Rieko Ioane, Scott Barrett, Brodie Retallick, Ofa Tu'ungafasi, Lima Sopoaga, Codie Taylor tries; Beauden Barrett 7 conversions, penalty), South Africa 0. HT: 31-0.