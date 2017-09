CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 449 Mar 468 May 481 Jul 492 1-4 Sep 506 Dec 523 1-2 Mar 535 May 537 3-4 Jul 530 3-4 Sep 535 1-4 Dec 550 Mar 550 May 550 Jul 550 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 354 3-4 Mar 367 1-4 May 375 3-4 Jul 382 1-4 Sep 388 1-2 Dec 397 1-4 Mar 407 1-4 May 412 Jul 416 Sep 408 3-4 Dec 410 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 236 Mar 243 1-4 May 242 1-4 Jul 244 Sep 244 Dec 260 1-2 Mar 260 1-2 May 260 1-2 Jul 260 1-2 Sep 261 3-4 Jul 261 3-4 Sep 261 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 968 3-4 Jan 979 Mar 987 3-4 May 995 3-4 Jul 1002 1-2 Aug 1003 Sep 994 Nov 985 3-4 Jan 992 Mar 995 1-2 May 998 3-4 Jul 1003 Aug 999 1-2 Sep 995 1-4 Nov 983 1-2 Jul 997 1-2 Nov 974 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 34.56 Dec 34.81 Jan 34.97 Mar 35.20 May 35.39 Jul 35.55 Aug 35.51 Sep 35.36 Oct 35.05 Dec 35.02 Jan 35.04 Mar 35.12 May 35.19 Jul 35.22 Aug 35.18 Sep 35.11 Oct 35.00 Dec 34.94 Jul 34.94 Oct 34.94 Dec 34.94 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 308.00 Dec 311.40 Jan 312.90 Mar 315.50 May 317.90 Jul 320.30 Aug 320.80 Sep 320.60 Oct 318.20 Dec 318.50 Jan 319.10 Mar 320.40 May 321.80 Jul 323.30 Aug 322.80 Sep 321.70 Oct 320.00 Dec 323.40 Jul 323.40 Oct 323.40 Dec 323.40