BC-GLF--KLM Open Scores

KLM Open Leading Scores

SPIJK, Netherlands (AP) — Leading scores on Friday in the KLM Open, a European Tour event at 6,983-yard, par-71 The Dutch course:

Suspended Second Round Joel Stalter, France 65-67—132 Kiradech Aphibarnrat, Thailand 68-65—133 Sebastian Heisele, Germany 66-68—134 Lee Westwood, England 70-65—135 Marc Warren, Scotland 69-67—136 Matteo Manassero, Italy 68-68—136 Alexander Bjork, Sweden 73-65—138 Robert Dinwiddie, England 69-69—138 Pep Angles, Spain 68-70—138 Richard Bland, England 71-67—138 Mikko Korhonen, Finland 67-71—138 Maximilian Kieffer, Germany 69-69—138 Jason Scrivener, Australia 70-68—138 Paul Maddy, England 69-69—138 Jose-Filipe Lima, Portugal 70-68—138

