Restaurant littéraire à Taichung: Rekisha

TAICHUNG (Taiwan News) - Le restaurant Rekisha (櫟舍文學餐廳)localisé dans le Musée Littéraire de Taichung(台灣文學館) a ouvert ses portes ce 14 septembre, ce restaurant a collaboré avec la spécialité du Musée Littéraire de Taichung avec son menu en utilisant le nom de deux écrivains, Chen Chien-wu (陳千武) et Yang Kui (楊逵). De plus, Rekisha a planifié son espace pour organiser différentes activités comme la cuisine des écrivains (作家廚房), le salon littéraire (文學沙龍) pour que le public rentre dans la vie littéraire sans distance, a dit le reportage.

L’origine du bâtiment du Musée Littéraire de Taichung était un dortoir de policiers durant la colonisation japonaise. Le gouvernement de Taichung a annoncé en 2009 que ce bâtiment a été classé dans la liste des bâtiments historiques pour la protection durable, a dit Wang Chih-cheng (王志誠), le directeur du bureau des affaires culturelles de Taichung.

D’après l’introduction du site officiel du Musée Littéraire de Taichung, ce bâtiment a été construit en 1932. Témoin de l’histoire du développement littéraire de la ville, ce bâtiment est une trace importante pour présenter l’esprit du temps dont il doit à une protection durable dont le gouvernement local l’a enregistré dans la liste des bâtiments historiques en 2009. En avril 2010, la rénovation du bâtiment a débuté jusqu’en avril 2015 où la rénovation de son apparence extérieure a pris fin. La même année, le parc littéraire a ouvert ses portes au public avec la rénovation intérieure qui a continué jusqu’au 26 août 2016 où toute la rénovation a totalement pris fin et ouvert à tous.

Le propriétaire de ce restaurant a dit que l’idée de lier les deux écrivains, Chen Chien-wu (陳千武) et Yang Kui (楊逵) provient de leur expérience de vie. Comme le riz au gingembre(薑黃飯) représente l’expérience de l’écrivain Chen dans la guerre du Pacifique. La tarte aux herbes sauvages (野菜鹹派) de l’écrivain Yang signifie l’élasticité et la force de vie dont il a lors de sa participation dans le mouvement social comme l’Association Culturelle Taiwanaise (台灣文化協會) et l’Union pour la solidarité de Taiwan (台灣農民組合), une période du temps où Taichung était le centre du mouvement culturel.