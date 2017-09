CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 428 1-4 Dec 443 Mar 462 1-2 May 476 1-4 Jul 488 1-4 Sep 502 1-4 Dec 519 Mar 531 May 533 3-4 Jul 527 Sep 531 3-4 Dec 546 1-4 Mar 546 1-4 May 546 1-4 Jul 546 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 341 3-4 Dec 354 1-4 Mar 366 1-2 May 374 3-4 Jul 381 1-4 Sep 387 3-4 Dec 396 3-4 Mar 406 1-2 May 411 Jul 415 Sep 408 Dec 409 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 242 3-4 Dec 238 Mar 245 1-2 May 244 1-2 Jul 246 Sep 246 Dec 262 1-2 Mar 262 1-2 May 262 1-2 Jul 262 1-2 Sep 263 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 967 1-4 Nov 976 Jan 986 Mar 993 1-2 May 1001 3-4 Jul 1008 1-2 Aug 1009 Sep 999 1-4 Nov 989 1-2 Jan 996 Mar 999 3-4 May 1002 1-2 Jul 1006 1-2 Aug 1003 Sep 998 3-4 Nov 984 Jul 998 Nov 975 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Sep 34.66 Oct 34.83 Dec 35.08 Jan 35.23 Mar 35.47 May 35.68 Jul 35.83 Aug 35.79 Sep 35.63 Oct 35.33 Dec 35.29 Jan 35.32 Mar 35.40 May 35.44 Jul 35.46 Aug 35.38 Sep 35.32 Oct 35.24 Dec 35.21 Jul 35.21 Oct 35.21 Dec 35.21 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Sep 308.70 Oct 309.50 Dec 313.10 Jan 314.40 Mar 317.00 May 319.40 Jul 321.70 Aug 322.10 Sep 321.70 Oct 318.80 Dec 318.90 Jan 319.40 Mar 320.60 May 321.80 Jul 322.90 Aug 322.30 Sep 321.50 Oct 320.80 Dec 320.40 Jul 320.40 Oct 320.40 Dec 320.40