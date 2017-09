New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Wednesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Sep 2038 Up 39 Dec 1957 1995 1950 1990 Up 39 Mar 1961 1994 1956 1992 Up 38 May 1969 2003 1968 2000 Up 36 Jul 1983 2015 1983 2012 Up 34 Sep 1999 2029 1999 2026 Up 33 Dec 2041 2045 2024 2041 Up 33 Mar 2058 2063 2058 2059 Up 33 May 2072 2076 2069 2069 Up 33 Jul 2079 Up 33