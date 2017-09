Ravioli crystal au trône de la sélection des plats spéciaux de Miaoli

MIAOLI (Taiwan News) - Une sélection sur les 10 délicieux plats à manger à Miaoli a eu lieu sur le Facebook du bureau international du tourisme et de la culture de la comté de Miaoli (苗栗縣政府文化觀光局) le 17 août, ce vote a été terminé avec 3000 voies sur le ravioli crystal, suivi du plat du grand intestin sauté à l’huile avec des gingembres fins et de la viande de cochon râpé frit avec seiche sauté à l’huile qui sont placés au deuxième et troisième rang, a dit le reportage.

Lin Yan-fu (林彥甫), le directeur général du bureau international de la culture et du tourisme a dit que le thème principal de la sélection des 10 meilleurs plats de Miaoli est basé sur les plats spéciaux de la comté. Au moins 46 plats ont été recommandé par les web amis qui ont voté pour les 10 meilleurs.

Lin a dit que le ravioli crystal est une pâte gluante et élastique, on peut le manger sec mélangé dans de la sauce ou dans la soupe qui donnent différents goûts, un plat spécial de Miaoli.

Beaucoup de Hakka habitent à Miaoli et la cuisine des Hakkas est populaire pour ses plats nourrissants avec une cuisson simple sans beaucoup de décoration. Cette cuisine est plutôt ethnique que régionale et elle est répandue dans le sud-est de la Chine ainsi qu’à Hong Kong, Singapour, Taiwan et en Malaisie, selon Wikipédia.