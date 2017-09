CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 419 1-2 Dec 442 Mar 462 May 476 Jul 489 Sep 503 1-2 Dec 521 1-2 Mar 533 3-4 May 536 1-4 Jul 529 Sep 533 3-4 Dec 548 1-4 Mar 548 1-4 May 548 1-4 Jul 548 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 340 Dec 351 1-2 Mar 363 3-4 May 372 Jul 378 1-2 Sep 385 Dec 393 3-4 Mar 403 3-4 May 408 3-4 Jul 412 1-2 Sep 404 3-4 Dec 406 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 235 1-2 Dec 234 1-4 Mar 242 May 241 1-2 Jul 244 1-4 Sep 244 1-4 Dec 260 3-4 Mar 260 3-4 May 260 3-4 Jul 260 3-4 Sep 262 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 944 1-4 Nov 950 1-2 Jan 960 3-4 Mar 969 1-2 May 978 1-2 Jul 986 1-4 Aug 987 Sep 979 1-4 Nov 972 3-4 Jan 978 1-2 Mar 981 1-2 May 985 Jul 989 1-2 Aug 986 Sep 981 3-4 Nov 969 1-2 Jul 983 1-2 Nov 960 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Sep 34.84 Oct 34.93 Dec 35.19 Jan 35.36 Mar 35.60 May 35.80 Jul 35.97 Aug 35.89 Sep 35.77 Oct 35.50 Dec 35.46 Jan 35.49 Mar 35.56 May 35.60 Jul 35.62 Aug 35.51 Sep 35.40 Oct 35.40 Dec 35.37 Jul 35.37 Oct 35.37 Dec 35.37 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Sep 295.10 Oct 296.70 Dec 300.00 Jan 301.80 Mar 305.00 May 307.70 Jul 310.30 Aug 311.00 Sep 311.10 Oct 309.80 Dec 310.20 Jan 310.90 Mar 312.20 May 313.50 Jul 314.70 Aug 314.10 Sep 313.30 Oct 312.60 Dec 312.40 Jul 312.40 Oct 312.40 Dec 312.40