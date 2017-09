Général Aung San dans l’histoire de Yuli à Taiwan

HUALIEN (Taiwan News) - La ville Yuli fête son cent ans d’anniversaire cette année, à partir du 5 septembre au 30 septembre a lieu une exposition de photos dans le musée quotidien Hakka de Yuli (玉里客家生活館) sous le thème d’« Histoire, Posiko:Exposition de l’histoire centenaire de Yuli » (故事。璞石閣:玉里百年故事展). Dans l’une des cent photos de l’exposition se trouve une photo écrite en grande lettre «le père de la nation de la Birmanie à Yuli » (緬甸國父在玉里) , ce qui révèle pour la première fois le court séjour du général Bogyoke Aung San pour un entraînement de mission secrète durant la colonisation japonaise, a dit le reportage.

J’ai entendu parler l’histoire de l’entraînement secret du général Aung San à Yuli mais c’était une légende, c’est après avoir vu les documents d’un retraité de l’Academia Sinica et les documents des livres que ceux-ci ont affirmé cette nouvelle, a dit l’organisateur de l’exposition Chen Shih-yuan.

De plus, après les interviews faites aux personnes âgées et des comparaisons faites entre les cartes militaires japonaise et les photographies aériennes des militaires américains, ceux-ci ont révélé l’exact endroit où le général Aung San a pris son entraînement en 1941 durant de la colonisation japonaise, le camps militaire de la division Yuli (玉里分屯中隊的營區) d’où se trouve maintenant l’hôpital général des vétérans de Taipei, division Yuli (台北榮總玉里分院) à l’emplacement actuelle, a poursuivit Chen.

Chen a dit que c’est à partir de 2004 qu’il a commencé à avoir des contacts avec l’histoire locale et il a numérisé plus de 3,000 vieilles photos précieux dont il a passé du temps à choisir cent photos pour l’exposition. Chaque photo raconte l’histoire du développement de la ville Yuli, de la prospérité jusqu’à son déclin. Cette exposition a lieu jusqu’au 30 septembre dans le musée de la vie quotidienne Hakka.