Le Faisan Mikado à l’Exhibition Internationale des Orchidées de Taiwan

TAIPEI (Taiwan News) - L’Exhibition Internationale des Orchidées de Taiwan 2017 aura lieu du 4 - 13 mars à Tainan, une exhibition annuaire qui est tenue par le gouvernement de la ville de Tainan. Quatres différentes salles d’expositions sous le thème de vie, de l’écologie, de la technologie et de l’exploration seront presentées aux visiteurs. Dans la salle d’innovation (爭奇館) où le Faisan Mikado (帝雉) est la scène principale, c’est une statue de fleur faite d’environ 100 000 vanda (萬代蘭), un genre d'orchidées épiphytes provenant de Thailande.

La foundation du développement et de la recherche de NCKU (財團法人成大研究發展基金會) qui est l’organisateur de cette exhibition a dit que le Faisan Mikado mesure 6 mètres de haut. Il contient des orchidées violettes, bleues, blanches et d’autres couleurs pour former ses beaux ailes. De plus, la scène principale ne restera pas sans bouger car à chaque heure, le faisan mâle fera des interactifs avec la femelle et avec les équipements d’éclairages, de la musique, des cris d’oiseaux de la forêt et des bruits d’eaux coulantes dans les montagnes, tous les éléments sont pour élaborer l’ambiance de la nature;une exposition active pas comme les autres années.

D’après le communiqué de l’exhibition internationale des orchidées de Taiwan, cette année, une exposition à travers la technologie du VR a pour but d’aider les visiteurs à comprendre plus facilement les orchidées. Taiwan est célèbre pour ses orchidées dans le monde. La pollinisation artificielle entre différentes races a créé des variétés de races spéciales et de toutes sortes de formes, de couleurs et de parfums. Avec des milliers de différents types d'orchidées, l’exposition des orchidées attire chaque année des visiteurs du monde entier à Tainan.

D’après Wikipédia, le Faisan Mikado est une espèce d'oiseaux de la famille des Phasianidae et il est endémique des régions montagneuses de Taïwan. L'espèce occupe des zones arbustives denses, des bambouseraies et des terrains herbeux avec conifères dominant dans le centre et le sud de Taïwan entre 2 000 et 3 200 mètres d'altitude. Selon son statut de conservation a l’UICN, le Faisan Mikado est «quasi menacé».