「變形金剛：復仇之戰」登上北美票房冠軍

根據今天出爐的北美地區週末票房初步統計,2007年上映的熱門動作片「變形金剛」(Transformers),最新推出的續集「變形金剛:復仇之戰」(Transformers: Revenge of the Fallen)本週末以1億1200萬美元的好成績,大步登上北美票房第一名,也是2009年開年迄今北美地區新片首映週末最高票房紀錄。



如果從24日北美地區首映日算起,麥可貝(Michael Bay)執導、西亞李畢福(Shia LaBeouf)主演的「變形金剛:復仇之戰」,上映才短短5天,累計北美地區票房總收入就已高達2億120萬美元,實力驚人。



珊卓布拉克(Sandra Bullock)與男星萊恩雷諾(Ryan Reynolds)主演的愛情喜劇片「愛情限時簽」(The Proposal),上週末首映以3410萬美元票房收入登上北美票房冠軍,也創下這位女星個人主演新片最佳首映週末票房紀錄。



不過,這個週末「愛情限時簽」票房收入則縮水至1850萬美元,排名位置降至第二。



喜劇片「醉後大丈夫」(The Hangover),本週末票房收入為1720萬美元,排名第三。



迪士尼(Disney)電影公司與皮克斯(Pixar)合作推出的溫馨動畫片「天外奇蹟」(Up),本週末以1300萬美元票房收入,排名第四。



卡麥蓉迪亞(Cameron Diaz)、艾碧貝絲琳(Abigail Breslin)合演的「姊姊的守護者」(MySister's Keeper),本週末以1200萬美元票房收入,排名北美票房第五。



根據今天公布的週末北美地區票房最新初步統計,北美票房前10名排行依序為:

變形金剛:復仇之戰;愛情限時簽;醉後大丈夫;天外奇蹟;姊姊的守護者;您祖宗卡好(Year One);亡命快劫(The Taking of Pelham 1 2 3);星際爭霸戰(Star Trek);博物館驚魂夜2(Night at theMuseum: Battle of the Smithsonian);房事告急(Away We Go)。980628