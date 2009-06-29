「變形金剛：復仇之戰」登上北美票房冠軍

（中央社記者顏伶如舊金山28日專電）科幻動作片「變形金剛」續集「變形金剛：復仇之戰」本週末表現亮麗，以1億1200萬美元成績登上北美票房冠軍。若從24日北美首映日算起，推出5天累計票房已破2億美元大關。



根據今天出爐的北美地區週末票房初步統計，2007年上映的熱門動作片「變形金剛」（Transformers），最新推出的續集「變形金剛：復仇之戰」（Transformers: Revenge of the Fallen）本週末以1億1200萬美元的好成績，大步登上北美票房第一名，也是2009年開年迄今北美地區新片首映週末最高票房紀錄。



如果從24日北美地區首映日算起，麥可貝（Michael Bay）執導、西亞李畢福（Shia LaBeouf）主演的「變形金剛：復仇之戰」，上映才短短5天，累計北美地區票房總收入就已高達2億120萬美元，實力驚人。



珊卓布拉克（Sandra Bullock）與男星萊恩雷諾（Ryan Reynolds）主演的愛情喜劇片「愛情限時簽」（The Proposal），上週末首映以3410萬美元票房收入登上北美票房冠軍，也創下這位女星個人主演新片最佳首映週末票房紀錄。



不過，這個週末「愛情限時簽」票房收入則縮水至1850萬美元，排名位置降至第二。



喜劇片「醉後大丈夫」（The Hangover），本週末票房收入為1720萬美元，排名第三。



迪士尼（Disney）電影公司與皮克斯（Pixar）合作推出的溫馨動畫片「天外奇蹟」（Up），本週末以1300萬美元票房收入，排名第四。



卡麥蓉迪亞（Cameron Diaz）、艾碧貝絲琳（Abigail Breslin）合演的「姊姊的守護者」（MySister's Keeper），本週末以1200萬美元票房收入，排名北美票房第五。



根據今天公布的週末北美地區票房最新初步統計，北美票房前10名排行依序為：

變形金剛：復仇之戰；愛情限時簽；醉後大丈夫；天外奇蹟；姊姊的守護者；您祖宗卡好（Year One）；亡命快劫（The Taking of Pelham 1 2 3）；星際爭霸戰（Star Trek）；博物館驚魂夜2（Night at theMuseum: Battle of the Smithsonian）；房事告急（Away We Go）。980628



