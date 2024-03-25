像傷口被吃掉一塊！日本爆發「A型鏈球菌（食人菌）」 6類人致死風險高

日本男足原訂於26日至北韓出戰2026年男子世足資格賽第2輪，但卻傳出北韓當局以日本正在流行「暴發性A型溶血性鏈球菌」為由終止比賽。對此，台大兒童醫院感染科主治醫師黃立民表示，此細菌即為世界各地都有的「A型鏈球菌」，又被稱為「食人菌」，若妥善處理，致死率不高，但對於慢性病患者和抵抗力較弱族群，感染後仍有致死風險。

疾管署發言人曾淑慧表示，「A型鏈球菌」又稱化膿性鏈球菌，是種beta溶血性革蘭氏陽性細菌，非屬法定傳染病。某些A型鏈球菌可能引發自體免疫反應造成的風濕熱、風濕性心臟病、後鏈球菌性腎小球性腎炎、反應性關節炎等更嚴重的疾病。治療上可以用抗生素來控制病情。

黃立民表示，A族鏈球菌主要是透過飛沫傳播，是環境中一直存在的細菌，因此沒有國際間疫情威脅的問題，也不會做國際旅遊管制。但如果皮膚表皮有傷口，感染了A型鏈球菌後，會造成膿皰瘡，造成蜂窩性組織炎等，傷口甚至出現組織壞死的情況，外觀像是「被吃掉一塊」，所以被稱為「食人菌」。

另外，若感染A型鏈球菌的話，患者多半會出現扁桃腺發炎、猩紅熱、全身紅疹、脫皮等症狀。

以台灣來說，醫療院所大多能妥善處理感染A型鏈球菌的患者，因此致死率不高，但若患有糖尿病、尿毒症、神經系統異常，以及有傷口卻未察覺、褥瘡、本身體質虛弱者，仍存在死亡風險。