春日探訪北海岸　觀完浪花賞櫻花

三月春暖花開，正是踏青好時機， 新北市漁業處推薦大家來北海岸漫遊特色漁港及山海步道， 欣賞湛藍海天一色的海岸景緻及山中粉紅花林之美。 緊鄰石門麟山鼻漁港的「麟山鼻生態步道」 不僅能登高飽覽麟山鼻漁港之美， 沿途也能近距離觀察火山岩遺跡及藻礁地形，而漁港旁的特色餐廳， 能享受邊啖美食，邊賞無敵海景的愜意，小憩後前往三芝，漫步「 三生步道」櫻花林下，享受春日的粉嫩風情， 回程時可順道探訪後厝漁港內的彩繪漁具倉庫， 感受漁港所散發出的濃濃藝術氣息，為春之旅劃下完美句點！

位於石門的麟山鼻漁港，保有當地原始地貌及純樸的漁村風情， 港內僅供小型舢舨停泊，以當日往返之近海作業為主， 可說是靜心聽海的最佳放鬆秘境，漁港旁是「麟山鼻生態步道」 的入口，這條濱海步道平穩好走， 登高後就能飽覽秀麗的麟山鼻漁港風光， 沿途還有防風林形成的綠色隧道及唯美的白沙灣海岸風光， 臨岸邊的火山遺跡安山岩經風化作用，形成造型奇特的「風稜石」， 是麟山鼻步道上最具代表性的地形景觀，而此處另種地形景觀「 藻礁」，造就了麟山鼻漁港沿岸的生態多樣性， 不時還會看到飛鳥穿梭其間覓食，非常生動有趣!走完步道回到麟山 鼻漁港，一旁有老屋改造的餐飲館，販售創意料理及各式飲品、 點心，是旅途中品美食、賞漁港美景的休憩站。

距離麟山鼻漁港不到10分鐘車程的三芝「三生步道」，因兼具生產 、生活及生態而得名，全程2公里的步道沿著大坑溪而築， 種植了各式品種櫻花，春季時陸續綻放，現正值昭和櫻、吉野櫻的季 節，粉嫩的櫻花林與週邊的翠綠山林、農田及流水， 交織出有層次的景緻，美不勝收，假日還有「希望市集」 販售在地農產品，回程時可順道前往不遠處的後厝漁港， 這裡充滿童趣的彩繪漁具倉庫，為漁港注入藝術的活力， 尤其黃昏時刻夕陽彩霞佈滿天際， 融合了岸上的彩繪倉庫與港內停泊的漁船，景色獨樹一格， 成為遊客打卡熱點，而漁具倉庫的2樓景觀平台也可讓遊客從高處一 覽漁港的靜謐景緻。

新北市漁業處表示，現在是適合全家大小出遊的季節， 來北海岸的麟山鼻漁港可欣賞漁港秀麗風光， 漁港旁的特色濱海步道，漫步其中聽潮聲、 賞海景及觀察特殊海岸生態地形，感受北海岸之美， 接著前往三生步道賞樱，傍晚時再到後厝漁港走訪彩繪漁具倉庫， 當日落的溫暖融合了漁港的色調， 讓來此的遊客沉浸在漁港的夕陽美景中， 留下美好的漁港及山海步道回憶。

麟山鼻漁港旁「麟山鼻地質景觀生態步道」，有由防風林形成的綠色隧道，濱海步道沿途更能近距離欣賞唯美的海岸風光。（圖／新北市政府漁業及漁港事業管理處）