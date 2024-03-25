臺灣證券交易所：上週外資在集中市場賣超363.77億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2024/3/18~2024/3/22）外資在集中市場總買進金額為7,544.19億元，總賣出金額為7,907.96億元，賣超為363.77億元，另統計自2024年年初至3月22日止，外資總買進金額為6兆4,804.96億元，總賣出金額為6兆2,983.10億元，累計買超為1,821.86億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為27兆8,046.41億元新台幣，占全體上市股票市值的43.26%，較3月15日的26兆9,000.77億元新台幣，增加9,045.64億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：欣興：買進79,908千股，賣出45,170千股，買超34,738千股。

第二名：神達：買進130,324千股，賣出97,371千股，買超32,953千股。

第三名：大亞：買進62,658千股，賣出30,372千股，買超32,286千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：長榮航：買進51,931千股，賣出112,531千股，賣超60,600千股。

第二名：宏碁：買進55,552千股，賣出114,722千股，賣超59,170千股。

第三名：長榮：買進68,228千股，賣出123,701千股，賣超55,473千股。