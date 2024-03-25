助新北聽損者「讓幸福從聆聽開始」　「博士助聽器」捐助聽器

「讓幸福，從再次聆聽開始」博士助聽器今(25) 日響應「新北市好日子愛心大平台」， 捐贈20台總市值新臺幣114萬元的助聽器。 由博士助聽器總經理鄭淑貞代表捐贈， 新北市政府秘書長邱敬斌代表受贈，總經理鄭淑貞表示， 公司40年來長期為聽力障礙朋友服務，希望透過這次的公益捐贈， 實際幫助到新北市的弱勢聽損者。

新北市截至2024年2月底，身障者人口有17萬9,054人， 其中領有第二類(聽覺障礙)身障證明者共19,950人， 據統計於2023年申請助聽器補助共2,080人，補助金額達2, 856萬6,300元。

新北市政府秘書長邱敬斌表示， 對於聽損者而言，和他人溝通有障礙且參與社會產生困難， 博士助聽器捐贈之助聽器， 有助於聽損市民擁有生活品質及參與社會活動的機會， 並幫助弱勢家庭減輕其經濟壓力，非常感謝博士助聽器之熱心公益、 善行義舉。

博士助聽器總經理鄭淑貞表示，公司成立於1977年， 深知助聽器對聽損者是不可或缺的，但助聽器的高單價， 常讓弱勢聽損家庭難以負荷，於2023年時， 便聯合衛生福利部桃園醫院與華科慈善基金會， 共同捐贈助聽器給有需要的聽損朋友。這次的捐助，則是希望借助「 新北市好日子愛心大平台」的公益資源平台， 幫助新北市弱勢聽損者。

社會局長李美珍表示，「新北市輔具資源中心」 是全國唯一公辦公營之輔具中心，推動輔具超音速服務著有成效， 此次助聽器公益捐贈，會由新北市輔具資源中心評估有助聽器需求、 設籍於新北市， 且有低或中低收入戶證明者的市民或申領社福補助者， 開立轉介單予民眾。民眾可持轉介單與博士助聽器專案窗口聯繫， 安排至指定直營服務據點選配， 希望幫助更多聽損者有能力參與更多社會活動及減輕家庭照顧者的負 擔。