全國唯一　新北Arts & Design展能中心開幕首展全國寫生大賽作品

新北市為打造藝術及設計人才， 挹注復興商工逾500萬經費打造全國頂尖群科， 設置全國唯一Arts & Design展能中心，今(25)日開幕典禮，首發展覽第一屆「 新北文藝復興盃全國高中職水彩寫生比賽」獲獎作品， 並由教育局長張明文頒發獎座， 期盼強化技職教育實體及虛擬展場概念， 讓技職學生有更多展演舞台，未來成為世界頂尖人才。

教育局表示，新北市特別重視適性發展，更支持各領域專業發展， 自112學年度止，已投資超過5千萬於新北高工、三重商工、 瑞芳高工、鶯歌工商、樟樹國際實中、南強工商、穀保家商、 復興商工、淡水商工及泰山高中等技職學校，發展資訊、模具、 板金、空間測繪科、建築、廣告設計、流行服飾、多媒體動畫、 餐飲管理科及電子科等成為全國頂尖群科，同時向下推動職業試探， 更是全國金手獎的搖籃。本次挹注復興商工，並整合美工科、 廣告設計科等藝術及設計群科，透過競賽、展示、培訓、 扎根四大主軸，結合臺灣藝術大學、 崑山科技大學及東南科技大學等大專資源， 成為藝術設計專業人才培訓基地。

Arts & Design展能中心首展「 2024新北文藝復興盃全國高中職水彩寫生比賽」獲獎作品， 同時採實體與虛擬型態呈現，除實體展出獲獎原作， 更展出數位化作品，現場由復興商工學生導覽畫作， 將美感體驗融入生活中， 期待帶給閱覽者空間感受及視聽的多層次美感。

復興商工校長陳效宗表示，展場為一字形延伸空間， 中心備有系統化展板，具有環保使用的變換功能， 透過大屏模組提供數位作品發表與展演， 同時又可依需求提供各類展示形態，呈現多種藝術性活動。此外， 也透過「繪畫、設計、工藝、電腦繪圖及虛擬科技」 等多面向課程活動，作為藝術設計及教育展能之用。

首屆新北文藝復興盃獲得第1名為復興商工學生鄒默默，是學校「 風景寫生隊」的隊員，參加培訓課程時經常外出寫生， 逐漸累積觀察自然、學習造形構圖與繪畫技巧的能力，鄒同學表示， 這次獲獎讓自己以後更有動力與信心畫出更棒的作品。

獲得第2名的嘉義高中林子淳分享，比賽當週是學校段考週， 但耐不住熱愛繪畫的靈魂，首次走進228和平紀念公園， 看到周圍都是大廈卻包裹著美景，決心為這一世外桃源留下紀錄。

來自金門高中的楊宸安獲得第3名，常被父親戲稱「老靈魂」， 畫作色彩鮮豔、筆觸靈活，也經營「安安的藝創世界」社群， 紀錄自己踩點繪畫的軌跡。

教育局表示，新北市112年發布全國首部技職教育政策白皮書， 以四年8億翻倍投資技職教育， 更是全國唯一連續6年獲教育部技職教育評比最高榮譽優等獎的縣市 ，持續全力打造各領域全國第一的技術型高中，培養世界頂尖人才。

（圖／新北市政府教育局）