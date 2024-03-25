連假出國漫遊首選　中華電信日韓超值型漫遊上網量加贈20%

適逢清明連假國人出國賞櫻旅遊熱潮，中華電信推出「春遊日韓超值型」加贈20%漫遊上網量優惠方案，即日起至2024年4月30日止，日本8天6GB優惠價488元、韓國8天6GB優惠價388元，平均1天只要49元起的日韓超值漫遊優惠，讓國人出國賞櫻、拍照打卡無負擔。
中華電信國際漫遊服務提供一國多網支援與綿密通信涵蓋，手機原號上網免換SIM卡、免設定、免租借分享器，同時提供客戶國內外多元申請管道，隨辦即用好便利，只要開啟APP一分鐘內完成申請，隨時查詢用量超方便；另提供中華電信行動客戶24小時免付費客服專線及線上客服，讓客戶安心使用免煩惱，出國上網真輕鬆，心動不如馬上行動！
中華電信國際漫遊提供最多元與實惠的方案，最受小資族青睞的旅遊勝地東南亞，提供海量型方案30天20GB上網量優惠價688元，1天只要23元起，一次申請即可適用新馬泰越等9國，輕鬆享受旅遊樂趣。針對前往美國、加拿大的客戶，推薦超值型30天10GB優惠價588元，平均1天只要20元起，銅板價暢遊美加最划算！
為服務經常跨國出差的商務客及長程旅行客戶，只需申請一個「全球通」方案，遍及日韓、東南亞、美加、歐洲、紐澳等高達127個國家，包含杜拜、香港、泰國、新加坡等轉機地，上網用量合併計算，30天5GB優惠價只要688元，讓您輕鬆遊世界、上網免負擔，國際漫遊首選中華電信，更多方案詳見https://www.cht.com.tw/home/campaign/roaming/index.html