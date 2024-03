出門30天房子可能被住走？美國網紅分享如何合法侵占房屋遭撻伐

美國一名來自委內瑞拉、擁有逾50萬粉絲的移民網紅,近日上傳一支影片,向居無定所的移民分享,如何合法占領他人房屋的小撇步,引起多名網友撻伐。

紐約郵報報到,這名男子莫瑞諾居住於美國俄亥俄州,他在近日上傳的一片中分享,根據美國法律,如果房屋無人居住,就可以占有,他並聲稱,他有非洲朋友已經以此方式霸佔了7棟房屋,並表示若非法移民不想流落街頭,合法占屋是最佳解答。

報導指出,美國現行法律有一項「逆向占有法」(Adverse Possession Law),也就是所謂的「占屋者權利」,在某些條件下,他人可以在未經屋主的同意下,合法對房產享有權利。

美國50州皆有此類法律,他人在合法占用房屋後,屋主就很難將他們驅離,也因此房屋侵占問題在近年也成了美國紐約、洛杉磯等大城市的主要問題。如在紐約市,只要能在一處房屋停留30天,就可主張占屋者權利。

這段影片曝光後引起大批網友批評,目前該影片已從TikTok下架。

Illegals are taking America over one house at a time now.

Leonel Moreno, a Venezuelan national known as @leitooficial_25 on TikTok and Instagram, residing in a Columbus, Ohio suburb, recently explained in a video that according to US law, “if a house is not inhabited, we can… pic.twitter.com/L8EatZM3Pp