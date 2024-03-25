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出門30天房子可能被住走？美國網紅分享如何合法侵占房屋遭撻伐

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/25 16:39
位於美國紐澤西的一處房屋（圖／路透社Andrew Kelly）

位於美國紐澤西的一處房屋（圖／路透社Andrew Kelly）

美國一名來自委內瑞拉、擁有逾50萬粉絲的移民網紅，近日上傳一支影片，向居無定所的移民分享，如何合法占領他人房屋的小撇步，引起多名網友撻伐。

紐約郵報報到，這名男子莫瑞諾居住於美國俄亥俄州，他在近日上傳的一片中分享，根據美國法律，如果房屋無人居住，就可以占有，他並聲稱，他有非洲朋友已經以此方式霸佔了7棟房屋，並表示若非法移民不想流落街頭，合法占屋是最佳解答。

報導指出，美國現行法律有一項「逆向占有法」（Adverse Possession Law），也就是所謂的「占屋者權利」，在某些條件下，他人可以在未經屋主的同意下，合法對房產享有權利。

美國50州皆有此類法律，他人在合法占用房屋後，屋主就很難將他們驅離，也因此房屋侵占問題在近年也成了美國紐約、洛杉磯等大城市的主要問題。如在紐約市，只要能在一處房屋停留30天，就可主張占屋者權利。

這段影片曝光後引起大批網友批評，目前該影片已從TikTok下架。
美國
逆向占有法
占屋者權利
房屋

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