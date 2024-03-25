經濟部長王美花：民生消費產業電價調幅細緻　不應成為漲價理由

新電價4月上路，平均調幅約11%，外界關注是否引發物價全面性飆漲。經濟部長王美花表示，針對民生消費產業的電價調幅非常細緻，建議業者節能，店家若因電價調漲每天多花約新台幣10元，不應因此提高產品售價。

台電虧損狀況嚴峻，經濟部電價費率審議會決議，4月起電價平均調幅約11%，每度電價格由新台幣3.11元升至3.45元。圖為經濟部次長林全能3月22日會後向媒體說明。中央社

網路節目「齊有此理」今天(3/25) 播出王美花專訪內容，經濟部電價費率審議會22日決議，4月起電價平均調幅約11%，節目主持人王時齊關注電價調漲對民生、物價的影響。

圖為經濟部長王美花3月21日在立法院受訪。中央社

圖/經濟部

王美花表示，為兼顧照顧民生、穩定物價等原則，電價調整的方案過往安排非常細緻，這次住宅每月用電700度以下電價調漲3到5%，影響戶數占比約93%(如下圖) 。

圖/經濟部

小店家方面，每月700度以下電價調幅3%，701至1500度電價調幅5%，1501至3000度調漲7%，3001度以上調漲10%。

王美花以知名牛肉麵店為例，其每月用電為1500度以下，每天增加電費約3-5元(下圖) ，和1顆滷蛋15元相比，店家若因電價而漲價是沒有道理的。

圖/經濟部官方臉書

王時齊追問電價調漲，可能影響台鐵、高鐵和捷運等大眾運輸票價。中央社引述王美花表示，已有方案協助相關公司汰換能耗較差的設備，像是補助汰換冰水主機、冷氣和照明等設備，可以節省2至3成電力。

至於電價調漲是否連帶影響物價全面性飆漲，王美花強調，這次電價調整方案中，國內消費產業的調幅非常細緻，也建議業者做好電力使用管理，店家若因電價調漲，每天多花約10元，不應因此就提高產品價格。

經濟部電價費率審議會決議4月起電價平均調幅約11%，民生方面，住宅每月用電700度以下電價調漲3到5%，共約1250萬戶、占比93%，試算每月電費增加不到新台幣20元，約為2顆超商茶葉蛋。

產業用電方面，逾44萬家產業用戶調幅在14%或之下，並增設年用電量5億度以上「特大戶」與網路資料中心（IDC）級距，調幅至多25%。

國民黨團批經濟部

用圖卡詐騙民眾

電價調漲，經濟部圖卡稱連鎖烘焙坊每月用電只增2元。國民黨團今天(3/25) 批經濟部詐騙，不願告訴民眾電價調漲後將導致萬物齊漲，民進黨團指出，電價調整政府盡可能以民生優先，希望國民黨煽動式語言適可而止。

經濟部電價費率審議會決議，為反映成本及節約用電，4月起電價平均調幅約11%，每度電價格由3.11元升至3.45元。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷、副書記長徐巧芯、許宇甄、張嘉郡、羅智強、國民黨立委李彥秀、楊瓊瓔等人，今天在立法院國民黨團記者室，召開「電價漲幅每日只漲2元？經濟部大搞詐騙，民進黨不詐騙不會執政？」記者會(直播影片在下方) 。

圖/洪孟楷 直播臉書影片截圖

洪孟楷表示，民進黨政府漲電價，還發圖卡扭曲、美化詐騙全民。經濟部發圖卡稱，每天只漲新台幣2元電價成本的「北部某烘培坊」，每月用電不超過700度，但事實上，只要是有烘培、烤箱等設備，商家每月用電至少在2萬度左右，將多繳1萬元以上的電費。

洪孟楷指出，就算沒有烘培、烤箱等設備，難道冷氣、冷鏈運送、電燈照明等電費成本，都不用算在內？經濟部把特例當通例，是把人民當小孩在騙，說穿了就是不願告訴民眾電價調漲後，將會導致下一波萬物齊漲的事實。

洪孟楷表示，民進黨護航漲電價只有一招，就是推給國際情勢及國際原油價格。從2010年開始，到2023年最後一季，這10年國際原油價格最高點是在2010到2014年的馬政府時期，以及2020到2021年，原油每桶價格都突破100元美金；近年國際原油出現緩步回跌走勢，民進黨政府是否應該調降電價。

根據中央社，洪孟楷指出，馬政府時期調漲過4次電價，也調降過3次電價，反觀蔡政府，都只在漲電價，從未調降過，「錯誤的政策，比貪污還可怕」。

對於國民黨團所開記者會內容，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤在黨團記者會接受媒體詢問提到，這次調整電價是因應國際原物料價格提升及俄烏戰爭後，各國被迫調整電價，而政府盡可能以民生優先，因此這是經過嚴謹的試算與評估，黨團也會持續督促相關部門，持續做穩定民生及物價的工作。

民進黨團副幹事長洪申翰補充，面對電價調整的議題，真的不要互扣帽子，而且從這次的調整方案看出，是希望盡全力緩解對於物價可能造成的衝擊，電價級距方案也是用電大戶漲得多，小用戶則是微幅調整。

洪申翰說，對於如此重大政策，國民黨動不動用詐騙或是各種煽動式語言，這對國家發展政策一點好處也沒有，希望國民黨適可而止，大家可以好好討論，而不是用這種方式，這會讓人民相當厭惡。