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小林製藥紅麴原料流入台灣2業者 食藥署：56批全面回收

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/25 14:40
紅麴示意圖。（圖／路透社Alamy）

紅麴示意圖。（圖／路透社Alamy）

2024-03-25 15:36更新5款回收商品圖

日本「小林製薬」公司日前宣布回收旗下5款含紅麴的機能性表示食品，原因是民眾攝食後出現腎臟疾病。經食藥署調查後發現，國內2家業者有過原料輸入的紀錄，目前已經要求辦理回收作業，同時邊境亦停止日本小林製藥公司紅麴相關的產品跟原料輸入。

延伸閱讀：遭小林製藥問題紅麴波及 日本寶酒造回收10萬瓶氣泡清酒

根據日本「小林製薬」22日說法，自今年1月以來，累計有 13 名年紀在40歲至70歲的男女在服用「紅麴降膽固醇HELP」、「納豆激酶金」跟「內臟脂肪HELP與膽固醇」等保健食品後，出現不適情況，其中6名住院者有浮腫與倦怠感等腎臟疾病症狀，較嚴重者甚至一度需要洗腎。據知，目前有5人已出院。

「小林製薬」表示，經分析5項含紅麴的機能性表示食品，發現其製造使用之紅麴原料，含有非預期成分之可能，因此辦理紅麴相關產品之回收。

日本經濟新聞報導，紅麴米是以紅麴菌屬真菌(通常為紅麴菌)發酵的米製成。 據說，有些紅麴菌會產生有害物質橘黴素。 該公司表示，在調查中未在原料中檢測到橘黴素，目前正在努力識別這個非預期之成分。

小林製藥紅麴原料流入台灣2業者 食藥署：56批全面回收日本「小林製薬」回收之5款商品。（圖／食藥署）

食藥署今（25）日表示，經調查，5款含紅麴的保健食品未有申請輸入我國之查驗紀錄，但是2家國內輸入業者有輸入該公司紅麴原料之紀錄，統計111年1月1日至113年3月22日計有56批報驗紀錄。食藥署已同步通聯該2家輸入業者辦理回收，邊境停止日本「小林製薬」公司紅麴相關產品及原料輸入查驗申請。

食藥署提醒食品業者，倘有使用或販售日本「小林製薬」之紅麴相關原料或產品，請依日本原廠通知或建議，停止使用、販售及自主下架，並落實自主通報，倘有使用或販售但未通報者，可處新臺幣3萬至300萬元罰鍰等

食藥署亦提醒民眾如赴日本旅遊，應避免購買上述回收產品，如已購買者應避免食用。

食藥署於108至112年共抽驗市售紅麴製品199件，其中紅麴膳食補充品(膠囊錠狀食品)12件，該12件橘黴素檢驗結果均未檢出。
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食藥署

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更新時間 : 2024-03-25 18:23 GMT+08:00

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