永續臺灣民主價值　臺南言論自由日3/25起跑　

臺南市言論自由日活動已邁入第12年，今年以「我主張-新世代的自由」為主題舉辦活動，市長黃偉哲今(25)日宣布自今日起至4月30日將透過線上與實體裝置展覽以及演唱會等形式，紀念鄭南榕先生爭取100%言論自由的精神，並宣示市府用實際行動落實捍衛言論自由等民主人權價值的決心。

為紀念鄭南榕追求言論自由而奉獻犧牲的精神，黃偉哲提醒，言論自由絕對不是與生俱來，更不會永遠不變，當政者隨時有可能使用不同的理由限制或沒收言論自由，因此須感謝過去曾付出的前人，並提醒年輕人珍惜且保護言論自由。市府也定期舉辦活動，今年則希望透過音樂影像等藝術展演，讓民眾近距離感受言論自由的重要與價值。

總統府資政葉菊蘭女士表示，言論自由須基於真實性，以事實為基準，唯有根據真實，而且不違背良善目的，才能主張享有言論自由。此外，她也強調言論自由像空氣，如果被抽乾，呼吸都顯得困難，希望年輕的一代了解，前人爭取言論自由做了很大的犧牲，要珍惜目前臺灣所享有的言論自由。

台南市政府表示，今年臺南市言論自由日以「我主張-新世代的自由」為主題，提醒強化識讀能力與查證真偽是新世代臺灣人的責任，只有確保言論自由不變質，才能真正永續臺灣民主價值。

今年度的紀念活動於3/25至4/30透過線上與實體裝置展覽以及演唱會等形式，包括「為自由而唱的演唱會」將於4月7日(日)在臺南文化創意產業園區舉辦，包含滅火器、同根生、阿雞GLOJ、狗屎運爵士大樂團等樂團與音樂創作者熱力開唱，透過音樂創作傳唱不同世代的自由價值。

另外，言論自由日系列活動〈我主張–新世代的自由〉特別採用裝置攝影展且新增微型影展，讓新世代臺灣人理解言論自由日相關重要事件的歷史足跡，亦透過線上專文、podcast、KOL支持影片、在地店家聯名等跨界合作等多元展現言論自由價值的形式。