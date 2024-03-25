曾任安全幹部脫北者：北韓頻繁公開處決輕罪　為穩固金正恩政權

一名脫北者透露，北韓領導人金正恩為加強內部管控，頻繁公開處決竊盜罪等輕罪的人。

韓聯社引述日媒每日新聞報導，一名曾在北韓擔任地方治安機關幹部的40多歲北韓人，於2019年成功脫北至南韓，他透露，北韓內部對輕罪者公開處決時常可見，甚至經常在未經審判下於會議中決定。

過去一般只對犯下殺人罪等重罪犯罪者執行死刑，但在過去10年多裡，北韓當局只要貼出輕罪者的管制公告後，各地方自治團體「道安全委員會」即可透過會議將其處決，每週會有一至兩起。

該名脫北者表示，一旦被發布公告，就算僅是偷牛來宰，也會變成處決對象，而公開處決是當局對人民的警告，也是壓制居民不滿的必要手段。

該脫北者稱，金正恩執政中，情報員倍數成長，居民動向報告書也從每月提交2次變成每週1次，主要管制對象為批判北韓體制，或是有意和南韓、美國、日本交換情報的人。

但對於政治犯，當局因擔憂若公開批判體制等罪名，可能會引起犯罪模仿，因此這類罪犯大多為非公開處死，其中有些人是被餓死。

脫北者認為，金正恩政權會如此嚴格控管內部，是因為金正恩對維持體制感到不安，不僅政權基礎與金正日相比較不穩固，金正日又出生於日本大阪，母親為旅日僑胞，因此被稱為「富士山血統」，而非「白頭山血統」，被認為正統性較弱。

對於北韓近日將南韓視為敵對國、放棄和平統一一事，該名脫北者分析，北韓有意與「文化汙染源頭」南韓完全決裂，是為進一步加強對內控制的意圖。