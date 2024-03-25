馬英九4/1率青年學子訪中 參加公祭軒轅黃帝典禮 國台辦：歡迎

馬英九基金會今（25）日表示，前總統馬英九將於4月率青年學子訪中，行程涵蓋廣東、陝西與北京，將參加『甲辰（2024）年清明公祭軒轅黃帝典禮』，並參訪中華文化歷史景點與企業等，讓兩岸學子進行交流。對此，大陸國台辦除了表示歡迎，更希望兩岸共同傳承「中華優秀傳統文化」，促進各領域交流合作。

前總統馬英九於去年3月27日赴中國祭祖，並率30位青年學子與中國學生交流，為期12天的行程訪問南京、武漢、長沙、重慶與上海等城市，成為1949年台灣海峽兩岸分治後首位造訪中國的中華民國卸任總統。

中央社報導，馬英九基金會上午召開記者會，執行長蕭旭岑接受媒體聯訪時表示，此行應中國方面邀請，馬英九將於4月1日至11日，率領「大九學堂」青年學子，赴廣東、陝西與北京，參訪中華文化歷史景點與企業，並出席祭黃帝陵大典。也將偕同青年學子訪問中山大學、北京大學，讓兩岸學子進行交流

蕭旭岑表示，此行團員為馬英九、蕭旭岑、前總統府專委王光慈、前國安會諮委邱坤玄，還有一同隨團出訪的20名「大九學堂」學員。

由於此行將前往北京，媒體詢問，是否有安排跟中國方重要人士會面。蕭旭岑表示，此次就跟去年馬英九訪問中國一樣，一向就是客隨主便。訪團到各省或是各地去，中方有什麼樣的安排、接待，都客隨主便

媒體追問，馬英九選在520前再訪中國，是否希望能降低兩岸風險。蕭旭岑指出，現在因為很多事件，讓兩岸情勢緊張，而在情勢緊張情況下，無論任何時候，都需要兩岸交流，特別是兩岸年輕人的交流，馬英九非常重視這一塊，所以只要有適當時機，就會安排

蕭旭岑也表示，在接受媒體訪問的同時，也已派人到總統府送件，向總統府報備要前往中國

蕭旭岑指出，去年3月馬英九率「大九學堂」學子訪問中國，對兩岸關係有極其正面的影響，也讓中國民眾看到台灣青年學子的活力。去年七月，馬英九基金會邀請中國5所高校，包含北大、清華、武漢、湖南與上海復旦大學的師生來訪，讓中國青年學子更深入了解台灣，也與台灣民眾留下許多難忘的互動。

蕭旭岑表示，這兩個重要的互訪，證明兩岸青年交流的效果與重要性，如同馬英九常說的，兩岸年輕人在年輕的時候，能夠彼此交流，相互了解，多一分接觸，兩岸多一分情誼，友誼越深厚，衝突發生的機率就愈低。

在馬英九基金會召開記者會後半小時，大陸國務院台辦隨即發表回應。發言人陳斌華表示，「我們歡迎馬英九先生率團來訪，希望兩岸同胞共同傳承弘揚慎終追遠、飲水思源的中華優秀傳統文化，促進包括兩岸青年交流在內的兩岸各領域交流合作，增進相互了解和心靈契合，推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞，共促民族復興」。