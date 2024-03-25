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急性淋巴性白血病復發率7成、5年存活率僅7% 六大警訊別當老化和疲勞

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/25 11:11
癌症腫瘤示意圖。（圖／路透社Alamy）

癌症腫瘤示意圖。（圖／路透社Alamy）

急性淋巴性白血病是一種高致命性、低存活率的血癌，雖然好發於兒童，但其治癒率高，但成人患者因治療難度較高，復發風險高達7成，五年存活率更不到10%。醫師提醒，一旦莫名發生蒼白無力、感染發燒、瘀青、出血不止、骨骼疼痛或是淋巴結腫脹等症狀，千萬不要以為是老化，若症狀沒有超過一週，務必及時到醫療院所進行檢查。

急性淋巴性白血病(Acute Lymphoblastic Leukemia，簡稱ALL) 在我國2021年男性與女性癌症死亡排行中排名第十名，發病初期症狀不典型，但病程發展卻非常快速，短短數週就可能造成生命威脅。其好發於兒童患者，但相較於癌童有高達85%以上的治癒率，成人患者因治療難度較高，復發風險高達7成。「成人患者想要穩定控制疾病的關鍵之一就在於異體幹細胞移（俗稱骨髓移殖），但移植後若發生復發，五年存活率可能只剩下7%，五十歲以上的患者更是驟減至3%」。

看似老化、疲勞的症狀，竟然是急性血癌引起。一名六旬婦人平日身體狀況良好，每天爬山、登高600階，但一年前卻突然變得容易疲倦、氣喘吁吁，且腰部、腹部的不適感越來越嚴重，經診斷後為確診急性淋巴性白血病，且帶有高惡性度的費城染色體突變。

另一名案例則是明明幾天前才做完健康檢查確認血球指標正常，沒想到就診時卻已有發病跡象！

林口長庚紀念醫院血液科主任郭明宗指出，今日已有多種治療方式，且健保有條件的給付相關療程，有機會在不同疾病階段，幫助各種需求的患者，盡可能地爭取更穩定的控制疾病、降低復發風險。舉例而言，在進行異體幹細胞移植前，除了高劑量的化療以外，也可以在藉由免疫治療藥物，爭取較高的機率達成微量殘留病灶陰性的目標，有望提升移植後的成效。若仍治療反應不佳或是發生復發，也無須過於恐慌，臨床上除了化學治療之外，已有許多不同藥品可以接續使用。鼓勵患者，若在療程期間有任何疑慮或想法，可與主治醫師討論，切莫因為恐懼而放棄治療。

花蓮慈濟醫院幹細胞與精準醫療研發中心主任李啟誠提醒，一旦莫名發生蒼白無力、感染發燒、瘀青、出血不止、骨骼疼痛或是淋巴結腫脹等症狀，千萬不要直接將其輕視為老化、疲勞，務必要仔細觀察，若症狀沒有超過一週都沒有好轉或是日益加劇，務必及時到醫療院所進行檢查。若確診也無須過於擔心，在健保給付多種藥物的今日，只要積極與醫師配合，都有機會可以擊敗急性淋巴性白血病陰霾，奪回人生主導權。
急性淋巴性白血病
白血病
血癌
兒童
青壯年
骨髓移殖

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更新時間 : 2024-03-25 18:22 GMT+08:00

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