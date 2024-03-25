泛歐綠黨訪問團抵達台灣　外交部盼持續深化台歐盟及台德雙邊情誼

泛歐綠黨訪問團將自3月25日至28日訪問台灣，外交部今日表示，該訪團由歐洲議會對中國關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer，德國籍）率團，在台期間將晉見蔡英文總統、接受外交部長吳釗燮款宴，另將與跨黨派立法委員、政府部門、公民團體代表及主要政黨就我國政經情勢發展、台歐經貿關係、人權及環保等議題，探索合作契機並深化交流。

外交部發布新聞稿表示，訪團成員包括歐洲議會副議長郝塔拉（Heidi Hautala，芬蘭籍）、德國國會綠黨黨團副主席卜茹歌（Agnieszka Brugger）、德國國會友台小組副主席徐德分（Till Steffen），及德國國會綠黨黨團人權政策發言人米榭托維克（Boris Mijatović）等重量級議員。



外交部說明，包瑞翰團長為我國堅實友人，協助我國事蹟不勝枚舉，以多種方式支持台歐深化實質夥伴關係，並舉辦多場以台灣為主題的研討會及圓桌會議，帶動歐洲政治圈對台灣議題的討論與反思，對形塑泛歐友我氛圍及論述貢獻良多。



郝塔拉副議長為時任歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）於前年訪台後，第二位副議長訪台，展現對台高度重視與支持。三位重量級德國國會議員長期關注台海情勢、支持我國國際參與，並推動深化台德雙邊關係。最後，外交部高度歡迎並感謝泛歐洲綠黨議員以具體行動支持台灣。

對於泛歐洲綠黨議員此次訪台，外交部期盼，有助訪團暸解我國民主社會各面向的最新進展，持續深化台歐盟、台德雙邊情誼與合作關係。