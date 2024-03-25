因應中國威脅 美日安保條約60年來最大規模升級

美國與日本於 1960 年訂定了《美日安全保障條約》，為雙邊防務奠定基礎，但世易時移，如今中國威脅增加、台海緊張加劇，兩國元首有意重新檢視條約，進行一甲子以來最大規模升級，鞏固安全同盟。

金融時報報導，知情人士透露，美國總統拜登（Joe Biden）4 月 10 日將在白宮會晤日本首相岸田文雄，屆時會公布駐日美軍（United States Forces Japan，USFJ）司令部防務架構調整規劃，宗旨是強化兩國軍事相互運用性及演習活動。

這些年來，日本持續加強防衛能力，大編國防預算，向美國採購戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈。日本明年也將設立統合作戰司令部（Joint Operations Command），加強美日協同作戰能力。

按照現行框架，日本必須與總部位在夏威夷的美國印太司令部協調運作，但該據點距離東京 6,200 公里，時差 19 小時，不利指揮與及時應處。此即為何日本不斷爭取駐日美軍司令部的三星級指揮官能獲得更大權限，方便現場指揮。隨著日本在區域的防衛角色日漸吃重，日方盼美方能派任更高層軍事將領駐日，向中國與北韓釋出警訊。

拜登政府的其中一項籌畫，是設立新的聯合小組，附屬於美國太平洋艦隊之下。如此一來，四星級的太平洋艦隊司令就能在日本停留更多時間，加強支援機制。日後，此一涵蓋不同美軍單位的聯合小組，將逐步轉移至日本。

不過，消息人士指出，美日安保升級的方式也可能透過提升駐日美軍層級，五角大廈尚無定案。美日外交與國防部長亦將於今年稍晚就此事商議。無論升級形式為何，都不會太容易，畢竟涉及軍方層級的資源與基礎設施等問題，而美軍內部也可能出現地盤之爭。