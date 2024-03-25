歡度兒童節！台灣15處國家森林遊樂區　12歲以下兒童免費入園

今年的兒童節併同清明節連假，農業部林業及自然保育署今（25）日表示，12歲以下兒童可免費進入全台15處國家森林遊樂區，及搭乘烏來台車與太平山蹦蹦車，該署依據坊間古希臘的占卜術－生命靈數，為小朋友們推薦適合出遊的園區，做森林浴，讓負離子、芬多精幫身心充電。

林業保育署表示，依據坊間古希臘的占卜術－生命靈數的算法為西元出生年月日每一數字加總，若得出數字為兩位數，則將兩位數再相加，直到成為個位數字為止，例如：2024/4/21出生，生命靈數即為2+0+2+4+0+4+2+1=15，再將1+5=6，生命靈數即為6號。

生命靈數3號的孩子充滿好奇心與創意，喜愛帶給周遭的人歡樂；5號的孩子頭腦靈活具創意，但較缺乏耐心；9號的孩子思想較早熟，且具豐富的想像力。林業保育署認為，知本國家森林遊樂區生長著數棵「會走路的樹」千根榕、墾丁國家森林遊樂區特殊「高位珊瑚礁森林」豐富且特殊的地質紋理、池南國家森林遊樂區保存過去林業文化機具，彷佛林業的時光寶盒，適合他們在自然中放鬆與學習，激發更多想像力。

生命靈數2號的孩子心思較為細膩且敏感，需要家長的陪伴與關懷；4號的孩子較為文靜乖巧，且需要安全感；6號的孩子有敏銳的直覺，喜歡關心他人，但自信較為不足。林業保育署說，2、4與6號的孩子較容易將壓力與負面情緒隱藏在心裡，適合到內洞、八仙山、滿月圓、奧萬大、雙流與富源國家森林遊樂區，讓瀑布水聲與負離子為他們洗滌身心，消除壓力。

最後，生命靈數1號的孩子獨特且勇於表現，有行動力但個性較急；7號的孩子好學愛動腦，且個性獨立；8號的孩子內心纖細體貼，重視與家人朋友的關係。林業保育署推薦帶1、7與8號的孩子到太平山、東眼山、拉拉山、大雪山、阿里山與藤枝國家森林遊樂區，在園區林間步道散步，讓超過百歲的高聳巨木為他們充電與建立自信。因安全考量，林業保育署並提醒，12歲以下兒童搭乘烏來台車或太平山蹦蹦車須有成年人陪同。

八仙山國家森林遊樂區 十文溪。(圖／林業保育署)

大雪山國家森林遊樂區 夕陽。(圖／林業保育署)