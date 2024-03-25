〈財經主筆室〉台灣電價漲、萬物齊漲難避免　新總統賴清德如何化解民怨？

經濟部電價費率審議會拍板4月電價調漲，電價平均調幅達到11% ，不僅工業受影響，小商家及民生用電價全面調漲， 電價上漲更已成為各行各業哄抬物價的藉口， 薪水不漲但物價漲翻天，讓民眾怨聲載道且民怨越積越深，520新 總統即將就職，大家都在等著看，屆時賴清德如何化解民怨？

經濟部電價費率審議會拍板定案，從4月起，家庭、 小商家及工業用戶全面調漲電價，平均調幅約11%。經濟部表示， 調整後住宅電價由平均每度2.65元提高至2.77元，調幅4. 5%，仍低於南韓每度家庭用電3.99元；工業電價由平均每度3 .38元提高至3.81元，調幅12.7%，也低於南韓的4. 53元。

這次電價調漲平均調幅約11%，較引人注意的是， 除了依照用電成長率將產業用電分為三個級距，但另外針對國內30 家用電量特別大的用電大戶（占國內25%的用電量）， 特別設定了特大戶的級距，年度用電量在5億度以上，且2年平均用 電正成長，將會依用電規模調漲15%到25%的電費。

經濟部與台電雖然都未公布用電特大戶名單， 但台積電一家公司占全國用電量就超過8％，絕對會落在最高級距， 電價漲幅將達25%。很多股民都擔心會影響台積電獲利？ 但台積電已經對外表示，尊重政府相關政策決定， 並將秉持一貫的合法合規原則，遵循辦理， 公司長期財務目標維持不變。

對於電費被特別針對，台積電並未反彈，並且表示尊重政策決定， 並表示長期財務目標不變。意即，獲利受電價漲影響程度並不大？ 專家也表示，電價調漲對台積電影響有限，雖可能讓台積電每股少賺 0.41到0.68元左右，但以去年台灣獲利最高的台積電來說， 去年稅後純益高達8384億元， 一年增加數十億元電費的確占比不大。

根據統計，2022年台灣半導體產業占台灣國內生產毛額（GD P）的13.1%、近十年附加價值更是成長3.75倍， 單單台積電2022年營收高達2.25兆元，換算附加價值達1. 8兆元，相當於台灣GDP的7.94%， 更是超過整體半導體產業一半，台積電是台灣「護國神山」， 只要台積電受影響程度小，台灣經濟表現應該不會太差。

台積電安了！但各行各業出面喊苦的聲音卻不斷，此次平均漲幅達到 11%，萬物齊漲的浪潮正在蘊釀中，況且物價調漲是環環相扣的， 只要有業者出面帶頭漲價，後續漲價潮就一定會發生， 商家更是會陸續將成本轉嫁到消費者身上， 況且只要漲了就回不去了，什麼都漲，就是薪水不漲， 新台幣愈來愈薄。

台電總經理王耀庭表示，經實際試算，手搖飲店1個月用電大約3, 000度，一個月增加的電費僅600元；髮廊平均單月用電量約2 ,000度，一個月增加約400元電費；便當店平均用電約1, 600度，增加電費約為300元。

台電說法強調電價漲沒有這麼嚴重，民眾為何卻不認同？ 手搖店一個月增加的電費僅600元，也就是每天電費就只增加20 元，若手搖飲料每杯是50元，電費調漲後每杯調幅至少在10- 20%，每杯飲料價格少說要賣55元或60元， 也就是說飲料店每天只要賣2-4杯飲料， 就可以將漲的電費成本給賺回來，其他多賣的飲料就是多賺的， 這樣合理嗎？政府要不要查？

台電漲電價也讓在野黨藉題發揮，民眾黨主席柯文哲就說：「光電、 風電、綠電都吃飽，然後讓台電虧損得一塌糊塗」。 立委黃國昌批評，「民進黨政務官，包含經濟部、政務委員、 國發會，有多少人是幫忙護航綠電集團」。

在野黨為監督執政黨，藉機大肆批判是可以理解， 但在野黨的批判真的毫無理由嗎？就以能源股中的泓德能源（687 3），去年營收達新台幣58.39億元，年增15.4%，淨利8 .15億元， 年增25.4%，每股純益8.36元， 營收及獲利均同創新高。董事會更決議每股配發4.08元現金股利 ，以及0.255元股票股利，每年獲利快賺到一個股本， 難怪在野黨立委會對台電虧損相當有意見。

去年通膨率為2.5%，創下近15年來的次高，主計總處2023 年的薪資統計，實質經常性薪資及實質總薪資雙雙呈現負成長， 其中實質總薪資不僅是7年來首次負成長，減幅1.04%，更創1 1年來最大。薪水不僅未增加， 如今又得面臨電價上漲引發的萬物齊漲壓力， 民眾生活壓力真的越來越大！薪資趕不上通膨，痛苦指數攀升， 賴清德上台後恐將迎來民怨海嘯。