【官也來扮紅娘】婚育率太低 東京政府擬推AI交友軟體促配對成功

日本恐於 2030 年開始出現人口負成長，為了扭轉逆勢，刺激結婚與生育，東京政府想方設法為市民牽起姻緣線，最新的招數是，推人工智慧交友軟體。

路透社、SoraNews24 報導，人口高齡、人口凋零，少子化已成了日本最嚴重的社會問題，為了提升婚生率，有著 1,400 萬人口的東京都，使出殺手鐧，將於今春推出官方版的交友軟體，盼能為曠男怨女尋得佳偶。

這款 App 將供 18 歲以上在東京居住、工作、就學的民眾使用。以時下最夯的AI技術進行篩選，提出逾百個問題，如「你最不能忍受什麼樣的人？」「你能自在表達感受嗎？」再依答案作出最 match 的配對。

交友軟體百百種，卻鮮少有官方掛保證。東京政府的這款 App，要求使用者提供婚姻狀態，以免「非單者」亂入，同時還要提供收入證明，參加線上訪談，確保是真人無誤。一般人可能不願向私人企業交出薪資證明，但當營運者是政府單位時，或可降低顧慮。

不過，儘管立意良好，個資安全度高，去年推出試用版時，還是被酸，又擺錯重點。網友指，百姓不婚不生的真正原因，是經濟不穩、工時過長，政府總是搞錯方向。有人犀利點評：「年紀大的可能會想用，但無助提高生育率。年輕人不會想用，太麻煩了。」「東京總愛花錢做沒用的事。」

數據顯示，50 多歲的東京男性，近 1/3 從未結過婚；20 多歲的日本人中，46% 男性、30% 女性從未交往過。東京將 2025 財政年度的婚姻支持服務預算，倍增至 3.35 億日圓。官員 Asako Suyama 說道，我們想為有意結婚，卻不知如何是好、不知該如何開始的人，提供一個容易的起點。

或許少子化不只是伴侶難覓的問題。日經亞洲報導，30 多歲、想生孩子的日本人中，近 40% 過著無性生活。工作太忙、力不從心、行房問題等等，都是讓親密愛人，無心親密的原因。