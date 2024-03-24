美國通過2024綜合撥款法涉對台軍援 海軍採購刺針飛彈明年交裝

美國總統拜登（Joe Biden）美東時間 23 日簽署「2024 會計年度綜合撥款法」，完成立法，為支持台灣的各項措施及倡議注入財政資源，而與此同時，我海軍表示，美方已允諾 2025 年交付售台刺針飛彈。

「2024 會計年度綜合撥款法」明文提供台灣不少於 3 億美元「外國軍事融資」（Foreign Military Financing，FMF）無償軍援；在國防部「國際安全合作計畫」項下指定超過 2,600 萬美元用於與台灣合作；延續核撥不少於 400 萬美元「全球合作暨訓練架構」（GCTF）預算；納入優先改革軍售流程以加速對我國軍備交付；以及支持我國際參與等。

外交部感謝美國國會跨黨派友人及拜登政府，對台美夥伴關係的支持及對台海安全的重視。此外，外交部指出，美國白宮先前提出的「2025 會計年度預算」單獨匡列對台軍援預算項目，本次「2024會計年度綜合撥款法」也單獨核撥對台 FMF 軍援預算，彰顯美國行政部門及國會跨黨派對強化台灣自我防衛能力及台海與印太區域穩定的高度共識。

根據中央社，為了提升戰場存活率，我陸軍、海軍 2024 年度國防預算書皆編列了向美採購 250 枚人攜式刺針飛彈，但因俄烏戰爭，傳出 2025 交貨期程恐推遲。

海軍自 2021 起向美方提 11 次稽催，並向美國國防部國防安全合作局（DSCA）提送兩次抗議，要求撤換專案經理，定期召開專案管理會議，確保專案管制推動。海軍表示，美方去年 10 月管制會議中表示，正執行飛彈元件生產，進度正常，未有延宕，可按計畫於 2025 年全數交裝。