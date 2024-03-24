研究：168斷食法增加心血管疾病死亡風險 一窺作者怎麼解釋...

168斷食法是屬於間歇性斷食的限時進食法，近年來受到國內外女星的推崇，從歐美紅到亞洲等地，但根據美國心臟協會 (American Heart Association)發表最新研究竟指出，「168斷食法」恐提高91%心血管疾病的死亡風險。

「168斷食法」是每日集中於8小時內吃完三餐，其餘16小時不進食，除了水和零卡路里的黑咖啡、無糖茶等飲品，以減少卡路里攝取、提高胰島素敏感性和促進新陳代謝等，來達到減肥成效。

USA TODAY 報導，根據美國心臟協會於3月18日在芝加哥會議上發表的最新研究，與那些飲食時間介於12至16小時的成年人相比，將飲食時間限縮在8小時以內者，死於心血管相關疾病的風險高出91%。

此外， 對於患有心血管疾病的人來說，每天進食8至10小時人，死於心臟病或中風的風險增加66%；對於癌症患者來說，每天進食16小時或更長可以降低癌症死亡風險。

該研究數據來自於2003年至2018年間，美國疾病管制與預防中心（CDC）在美國國家健康營養調查(National Health and Nutrition Examination Survey, NHANES)调查中，約2萬名、平均年齡 49 歲的美國成年人飲食習慣。

不過，該研究主要作者之一、上海交通大學公衛學院學者鍾文澤強調，這項研究只是初步發現，他說，「雖然結果顯示每日集中於8小時內吃完三餐與心血管相關疾病的死亡存在著關聯，但這並不意味著間歇性斷食一定會導致心血管死亡。

談到這項研究，未參與這項研究的史丹佛大學營養研究主任Christopher Gardner表示，這項發現意味著「我們研究的發現鼓勵人們採取任何飲食建議前應更為謹慎，並諮詢醫師，確保個人的健康狀況和最新的科學證據相符。」

他也強調，受測者的飲食內容也是至關重要的判斷依據，如果缺少這個訊息，就無法斷定限時進食法與死亡風險間的關聯性。

正如美國心臟協會的註記，在同行評審的科學期刊上發表之前，新聞稿和研究摘要僅被釋文初步研究結果。