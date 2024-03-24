南韓女星Karina因認愛道歉 一窺K-pop狂粉的「錯愛」心態

南韓女團 aespa 隊長 Karina 上個月遭爆與演員李宰旭熱戀，引發粉絲反彈，為此甚至在 Instagram 公開致歉，卻反而引發其他支持者不滿，而這事件也再次讓鎂光燈投向南韓的極端偶像文化，談情說愛不是不可以，但，你問過超級粉絲了嗎？

談戀愛的代價

Karina 的新戀情曝光後，有粉絲開了一輛廣告車至其經紀公司，上頭的電子看板大剌剌寫著，「我們支持 Karina 大放異彩，我們以為彼此有著共同夢想，但我們搞錯了。粉絲給妳的愛還不夠嗎？」

這情緒勒索般的口吻，是南韓紅星必須承受的「甜蜜負荷」。看在國際粉絲的眼裡，不免咋舌。

看看美國的流行天后泰勒絲（Taylor Swift），高調談戀愛已成了她的標記，上個月親赴超級盃球賽為足球球星男友 Travis Kelce 加油，以「一己之力」帶動電視收視率飆高，觀看次數創下 1969 年美國首度登月以來之最。

幻想的親密關係，一腔熱情皆錯付？

BBC 引述媒體專欄作家 Jeong Deok-hyeon 說法，南韓狂粉往往會對偶像產生一種「擬／準社會關係」（parasocial relationship），一廂情願地將大筆精力與資金投注在偶像身上，對方可能渾然不知。

此一產業鼓勵粉絲透過消費主義表達對偶想的愛，當「投資」益多，粉絲當然也期待更多「回報」，很多時候要求就成了威脅。

除了自己還能怪誰

會演變成這種極端的愛，藝人與經紀公司可是一點都不無辜。直到 10 年前，經紀公司多還是會下達禁愛令，甚至不准藝界新人使用個人手機。

經紀公司甚至會打造「交友軟體」，讓粉絲能追蹤偶像的日常。如韓流（K-pop）大廠 SM（旗下藝人包括 aespa），就於 2020 年推出了一款 app，看起來如同一對一通訊軟體，實際上卻是群聊，讓明星可同時對成千上萬的粉絲發送訊息。

寵粉的作為還不少，有的藝人還會買禮物送粉絲，甚至提供一對一通話好康。也正是營造了這般「粉絲可以創造明星」的文化，粉絲便誤認為，他們有權對明星私生活指手畫腳。

超級粉絲的能耐

狂粉若「瘋」起來擁護偶像，威能超乎外界想像。有人會全天直播偶像音樂（甚至睡眠時），讓其衝上排名榜。有的會在頒獎季節舉行投票活動。荷包滿滿的，甚至會不惜砸重金，在紐約時代廣場購買廣告屏。

南韓天團防彈少年團 BTS 的粉絲後援會，可謂將這文化發揮至新高度。BTS 的官方歌迷名稱為 ARMY，取自 Adorable Representative M.C for Youth 的縮寫，也是「軍隊」的英文。

這支「軍團」有數百萬成員，代表 BTS 參與慈善活動，還會營運 X 帳號，翻譯 BTS 的相關內容，包山包海，從歌詞到社媒發文。募資、辦活動、當網路糾察隊樣樣來，最高宗旨就是要將偶像美好的一面，向全世界放送。

寵粉難為

激動的粉絲除了不滿 Karina 談戀愛，也不滿她向「公眾」道歉，而是應將歉意留給死忠的粉絲論壇。有南韓粉絲對於 Karina「為愛道歉」一事鬧上全球媒體，感到難堪，認為這傷及了國家形象。然而，也有不少 Karina 國際支持者湧入社群媒體為她抱不平，不解她為何要被迫道歉。

K-pop 專欄作家 Jeff Benjamin 指出，韓團競爭激烈，走紅時間通常只有 4 至 5 年，藝人寵粉往往也是為了固粉，方能延續演藝生命。不過，隨著 K-pop 愈來愈國際化，Benjamin 認為，南韓明星的支持者應能愈來愈學會開放心胸，此一產業也能漸漸摒棄陋習。

「這些藝人大唱情歌，卻連談個戀愛都被管束，也太諷刺了。」

Karina 道歉信：