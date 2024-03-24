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ISIS濫射俄國音樂廳釀百餘人死 台灣外交部籲國人暫勿前往

俄烏戰爭尚未止息，相關地區局勢依然不穩定，籲請國人倘非必要暫勿前往俄羅斯。

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/24 13:56
2024年3月23日，俄國外交部附近的電子看板以燭光悼念3月22日莫斯科番紅花城市大廳恐攻死者。（圖／路透Shamil Zhumatov）...

2024年3月23日，俄國外交部附近的電子看板以燭光悼念3月22日莫斯科番紅花城市大廳恐攻死者。（圖／路透Shamil Zhumatov）...

俄羅斯首都莫斯科西北市郊的番紅花城市大廳（Crocus City Complex）22 日發生恐怖攻擊，逾百人喪生，我外交部 23 日提出警告，俄國情勢不穩，呼籲國人暫勿前往。

根據路透社，這起發生在大型音樂廳的濫射攻擊，已造成 133 死，極端組織伊斯蘭國（ISIS）宣稱犯案，俄國則是緊咬烏克蘭不放，稱烏國涉入其中，烏方嚴正駁斥。根據克里姆林宮，目前俄方已逮 11 人，包括 4 名槍手。總統普丁矢言嚴懲兇手，將與他國合力擊潰恐怖分子與其背後勢力。

我外交部對恐怖暴力攻擊造成無辜民眾傷亡，表達嚴正譴責，並對罹難者及家屬表達哀悼之意。經我國駐俄羅斯代表處瞭解，目前暫無我國旅俄僑民受波及，駐處也會持續密切關注情勢發展。

外交部指出，俄烏戰爭尚未止息，相關地區局勢依然不穩定，籲請國人倘非必要暫勿前往俄羅斯。如因商務、留學等因素必須前往，請務必提高警覺。

在當地國人倘遇急難狀況需要協助，可聯繫外交部「旅外國人急難救助聯繫中心」電話：0800-085-095，或撥打駐俄羅斯代表處緊急聯絡電話：自俄國境外請撥：+7-969-008-6111；自俄國境內請撥：8-969-008-6111，以獲得必要的協助。
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