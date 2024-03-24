粉絲心碎 金秀賢、金賽綸貼臉照曝光 經紀公司：不知女方意圖

韓國男神金秀賢新戲《淚之女王》熱播中，但就在今（24）日凌晨，同為韓國演員的金賽綸突然在ig限時動態曬出與金秀賢的親密貼臉合照，難道是兩人準備官宣戀愛？對此，金秀賢的經紀公司已出面否認，並直言完全不懂女方的意圖。

綜合韓媒報導，金賽綸今日凌晨1點左右在自己的Instagram上發布了一張限動照片，約23秒後便刪除，但已被眼明手快的網友截圖下來，並上傳到各大社群媒體，引發議論。該張公開的照片中，金賽綸和金秀賢親密的貼臉，表情十分恩愛，金秀賢表情也帶有酒後的微醺感。

網友表示，「金賽綸似乎是忘記切換到小帳」、「像是親密朋友之間會拍的照片」、「好像是金秀賢是入伍前拍攝的照片，但似乎是誤傳的」、「是喝酒時一起拍的？」

金賽綸的IG貼文留言區也出現一堆謾罵留言，網友認為她不顧金秀賢的新劇正熱播中，這時貼出照片恐會影響收視率、觀眾的觀看心情，也擔心男方的形象會造到金賽綸拖累。

圖／截自Instagram김새론 (@ron_sae)

2000年出生，年紀比金秀賢小了12歲，童星出身的金賽綸有著「最美童星」之稱。2009年以電影《等待回家的日子》出道，2014年就站上坎城影展，前途不可限量，並在2020年1月正式加盟金秀賢所屬經紀公司Goldmedalist，但2022年5月因酒駕後肇事逃逸，形象大傷，2023年4月遭法院一審宣判處金賽綸2000萬韓元的罰款，金賽綸未提出上訴。因此外界懷疑此時上傳貼臉照是想蹭熱度，或是嫉妒金秀賢的吻戲藉此照片想曝光戀情。

稍早，金秀賢所屬經紀公司Goldmedalist發出聲明稿否認兩人交往的消息。Goldmedalist表示，這張照片是兩人過去同屬一間經紀公司時拍攝的，對於金賽綸這種行為的意圖完全不清楚。

由於這張照片已造成大眾對演員產生不必要的誤會和臆測等，我們將透過公司的法律代表——律師事務所，對損害演員人格和名譽、惡意和侮辱性帖子做出強烈回應，並要求大眾勿發布毫無根據的謠言或猜測性帖子。

網友翻出金賽綸在童年時期與金秀賢的合照。（圖／截自Ｘ平台심경실@simgyeongsill）