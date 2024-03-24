北捷「寵物友善列車」3/31一日限定 8班次貓狗可免關籠 6大QA+毛孩春遊趣活動一覽

繼去年12月推出的寵物專屬列車獲得熱烈迴響後，北捷宣布在3月31日13時起，推出2部「寵物友善列車」，且該列車沿途正常停靠各站，不須事先報名即可搭乘。相信許多毛孩爸媽或者熱愛動物的乘客們已摩拳擦掌，台灣英文新聞小編整理了下列6大QA供民眾參考。

（圖／北捷）

3月31日13時至17時之間所有的淡水信義線列車均為「寵物友善列車」？

台北捷運表示，3月31日當天在淡水信義線推出2部「寵物友善列車」，自13時至17時，分別從象山、淡水站發車，來回行駛共8個班次，列車班距約為1至1.5小時1班，象山站最晚發車時間約為16時57分、淡水站最晚發車時間為16時24分左右，沿途正常停靠各站，且每位旅客皆可搭乘。

由於當日並非每班淡水信義線列車均為「寵物友善列車」，因此為了識別，「寵物友善列車」的車門均有彩繪貼圖標示，車側及車頭顯示器均加註「寵物列車」字樣，方便旅客辨識。

活動當日所有寵物於北捷各閘門口進站均可免關籠？

本次活動對象僅限貓、狗，飼主攜帶毛孩進站時請將寵物妥善放置於寵物箱或寵物車內，頭、尾及四肢均不得露出；上車後，毛孩於寵物友善列車內全程佩戴胸背帶及牽引繩，即可出來自由探索。

歡迎家中飼養犬、貓的家長，於活動當日帶毛孩搭捷運，並多加利用「台北捷運Go」App動態資訊查詢列車位置，選擇最方便的車站進站乘車。

搭乘「寵物友善列車」的寵物們需購票嗎？

北捷提醒，寵物友善列車收費方式，比照台北捷運「寵物車搭捷運」規定，飼主及同行親友依現行乘車票價收費，中、小型寵物車不需另行購票。大型寵物車進站時，則購買人車合一、不限里程的「攜帶寵物車單程票」，每張80元，並請從第一節及最後一節車廂上車

「寵物友善列車」搭乘須知：

為維護寵物健康安全，搭車前請先完成寵物登記、疾病預防注射(如狂犬病等)及除蚤預防藥物。由於本次活動列車不分犬、貓車廂，請務必隨時關注寵物狀況，勿影響車內其他旅客，列車上配有寵物行為訓練師、保全及清潔人員等服務人員隨行，即時提供必要協助。 活動期間內於捷運系統內不得餵食寵物；另飼主應自行視寵物需求配戴禮貌帶、生理褲、寵物尿布墊。 飼主應善盡看護管理責任，如有妨礙行車運轉或破壞設備經查屬實者，將依規定裁處並應賠償本公司損失；寵物不聽指令、有攻擊或互咬情形，請飼主立即牽離。活動期間發生之相關情事，造成他人損傷，由飼主自行負責賠償。

（圖／北捷）

若對動物毛過敏、害怕動物或者有衛生方面的疑慮，3/31當天還能搭乘淡水信義線嗎？

為維護旅客權益，寵物友善列車為加發列車，並未調整現有時刻表，原有乘車時段不受影響，旅客如想搭乘一般列車，請在月臺等候下一班車即可。

此外，活動當天行駛的列車，使用雙層空調濾網過濾車內空氣，活動結束後，將送回機廠進行全面消毒清潔並更換空調濾網，完成清潔後重返線上提供載客服務。

為了響應2024國際寵物日「毛孩春遊趣」，台北多處有舉辦哪些寵物友善活動？

為了響應2024國際寵物日「毛孩春遊趣」，3月30、31日11時至18時，淡信線沿線的淡水、圓山及大安森林公園站，站外舉行熱鬧的寵物市集，網羅毛孩們食衣住行等攤位，及與毛孩同樂的主題活動，3月31日特別安排了北捷會員專屬活動，當日至寵物市集、信義廣場北捷攤位參加有獎徵答，答對即可獲得精美好禮。

3月31日當天除了北捷寵物友善列車，動保處、公運處也分別在信義廣場狗活動區推出趣味體驗活動及友善狗狗公車，鼓勵飼主們多加利用北市寵物友善環境攜帶毛孩出遊，同時持續推廣動保教育政策。